"Los muertos hablan", afirma forense autor de técnica de rehidratación de cadáveres

TOLUCA.-"Los muertos hablan, no cómo se piensa, pero nos cuentan qué les pasó y con la técnica que inventé hace 17 años en Ciudad Juárez, la conversación es más clara", así lo reconoce Alejandro Hernández Cárdenas, creador de la técnica de rehidratación de cadáveres momificados o en putrefacción que permite regresar al cuerpo al estado de su muerte y así lograr su identificación.

En Lerma, donde comenzó pláticas con el sector funerario del Valle de Toluca para que implemente su proceso químico con la finalidad de ayudar en el proceso a los deudos, el especialista forense lamentó que, pese a que su técnica ha ayudado a identificar a las víctimas de Feminicidio en Juárez, Chihuahua, no se ha implementado en otro estado.

EL MÉTODO

Alejandro Hernández Cárdenas, odontólogo forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, cuenta con una patente por la rehidratación de cadáveres que desarrolló y con la cual se puede recuperar, casi en su totalidad, las características originales de los cuerpos descompuestos, momificados y putrefactos.

PROCEDIMIENTO

El dentista forense señaló que comenzó a toparse con el "común" de que se entregarán cuerpos momificados o ya en esqueleto a las familias, por lo que solo quedaba la confianza en el dicho de las autoridades para tener la certeza de la identidad, eso despertó su curiosidad.

"Después les entraba la duda, había y hay ocasiones en las que incluso a la semana, al mes, a los dos años, van y dicen ´yo no tengo la certeza de que ese cuerpo que me entregaron sea mi ser querido y no lo pude ver (o no lo pude identificar), exhumenlo y hagan nuevos estudios´ y las autoridades tienen la obligación de hacerlo. Si revertimos el fenómeno cadavérico de la momificación y la putrefacción, ellos lo pueden ver, obviamente no les va a dar gusto, los va a hacer sufrir, pero van a tener la certeza de que ese cuerpo que se les está entregando es su ser querido".

Explicó que los cadáveres son sumergidos en una tina con químicos determinados para la rehidratación. De esta manera, como resultado de este proceso es factible descubrir "lesiones, cicatrices, lunares y volver los órganos internos casi a la condición original".

Para desarrollar la técnica, internacionalmente reconocida, el doctor Hernández Cárdenas tardó cerca de dos años en los que contó con el apoyo y recursos de la ahora Fiscalia General del Estado de Chihuahua.

Pero todo tiene un límite, si los cuerpos están en etapa de licuefacción o esqueletización, ya no es posible que la fórmula tenga algún efecto.

LOS RESULTADOS EN JUÁREZ

Odontólogo forense por pasión, Hernández Cárdenas estudio para ser médico cirujano y después hizo una especialidad en estomatología legal y forense, reconoce que el fenómeno de "Las Muertas de Juárez", fue decisivo para sus experimentos.

"La rehidratación no tiene nada que ver con la odontología forense, entonces, yo propongo a la Fiscalía que me permitan empezar a tratar de recuperar los pulpejos (yemas de los dedos), cuando veo que no son impresiones de calidad, propongo que me autoricen empezar a experimentar, me dan la autorización pero no había presupuesto, solo me pidieron patrocinios, entonces yo mismo de mis recursos financié la investigación pero ellos me brindaron las instalaciones y la oportunidad de estar experimentando con los cuerpos que ingresaban en esas condiciones. Se empezaron a hacer en los casos de manera ya oficial en septiembre del 2004".

EL PRIMER CASO

Desde el primer cuerpo que se procesó mediante la rehidratación, el éxito llegó. Se logró la identificación mediante el reconocimiento de la huella dactilar.

Se trataba de un hombre de 35 años cuyos datos se encontraban en el Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS), ya que había cometido algunos delitos.

Cuatro años después del primer caso, se dio a conocer el método de rehidratación a través de los medios de comunicación, lo que disparó el interés de la gente pero no de las autoridades.

"Lamentablemente no ha habido demasiado interés en las instituciones de justicia del país, eso se realiza solamente en Chihuahua. He tenido la oportunidad de colaborar con otras fiscalías que solicitan cuando tienen casos relevantes, pero yo tengo que realizar el viaje y es imposible que lo haga. La idea es que los otros 31 estados del país y la Fiscalía General de la República se interesen, asignen al personal que cubra el perfil para poder lograr esto, capacitarlo nosotros, darles cursos para que realicen la reversión de putrefacción y se aplique en toda la República".

NO SÓLO ES PARA APOYAR A VÍCTIMAS

Aunque la meta del doctor Hernández Cárdenas es que su método logre implementarse en todas las fiscalías del país para coadyuvar en la resolución de casos de homicidio, señaló que también busca que el despedir a un ser querido sea lo menos traumático posible.

En la idiosincrasia del mexicano, lo normal es velar al difunto dos días, con una caja abierta, poder llorarle y materializar la muerte.

"A veces los ataúdes están cerrados y no lo ven, entonces esto sí les ayuda mucho a las familias, ese es el beneficio que pensamos que va a aplicar en la industria funeraria".

De ahí parte el interés de que se aplique en el negocio funerario, aunque no necesariamente en casos legales como en las fiscalías sino cuando una muerte natural llegue.

Para lograr esto, cada unidad de negocio tendría que invertir 150 mil pesos, lo que sería redituable como una inversión a largo plazo, ya que permitiría recuperar las característica del difunto y lograr una velación menos tortuosa para los deudos.

¿QUÉ DICE EL SECTOR DE LAS FUNERARIAS DEL EDOMEX?

Gabino Zarza, representante de la Unión de Funerarias del Valle de Toluca, señaló que el programa que buscan implementar en todas las unidades de la zona, así como en los estado de Chiapas, Tabasco e incluso de la Ciudad de México.

"Esto viene ayudar en el tema de la velaciones de los cuerpos que se encuentran en putrefacción. Todas las funerarias que estamos establecidas tenemos el interés de poder realizar este tipo de labor para no solamente apoyo al deudo sino darle soluciones al tema de investigar".

Señaló que se espera que sea en los próximos seis meses que se pueda implementar la labor de Alejandro Hernández Cárdenas y así tener acceso al proceso químico que ha patentado.





