Los momentos que marcaron el movimiento de 1968

¿Qué pasó antes del 2 de octubre de 1968? Algunos sucesos como la disputa entre los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN, así como el bazucazo en la Preparatoria 1 de la UNAM son los más reconocidos, sin embargo, hubo más momentos que marcaron la historia mexicana antes del 2 de octubre.

Línea del tiempo:

22 julio 1968

Tras un partido de fútbol, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 se pelean en la Ciudadela.

23 julio 1968

Los perdedores de la riña anterior regresan en venganza contra los alumnos de la Prepa de la UNAM, intervienen granaderos y golpean a estudiantes de la Vocacional 5 en Ciudadela

30 julio 1968

Tras una intensa noche del 29 de julio en la que se escucharon balazos y negocios cerraron por miedo, el Ejército se apostó frente a la entrada de las preparatorias 1 y 3 de la UNAM y fue frente a la Preparatoria 1 (que actualmente es el Museo de San Ildefonso) que miembros del Ejército al mando del general José Hernández Toledo dispararon una bazuca contra la puerta barroca para irrumpir en

la escuela y así poder "restablecer el orden".

Ese bazucazo fue el parteaguas para que las fuerzas armadas del Ejército se apoderaran de las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM así como de la Vocacional 5 del IPN.

Los hechos, tanto el bazucazo como la represión en general de aquel 30 de julio fueron a petición del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, quien solicitó la intervención militar.

1 agosto 1968

Ese día, tras el bazucazo, los estudiantes de la UNAM y el IPN marcharon unidos por primera vez tras la convocatoria del rector de la UNAM.

De acuerdo con las palabras de Barros Serra, la marcha tenía el propósito de "demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la Autonomía, la bandera en esta expresión pública será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos, la cesación de las represiones".

2 agosto 1968

Un día después de la Marcha de la Autonomía, estudiantes de la Universidad de Chapingo, El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Normal de Maestros, el IPN y la UNAM conformaron el Consejo Nacional de Huelga (CNH) pues tildaron el evento del día anterior como una "farsa oficialista".

28 agosto 1968

Un día antes, el movimiento se encontraba en la mejor etapa desde su inicio, se anunciaba que el Consejo Nacional de Huelga (CNH) había tenido contacto con la Secretaría de Gobernación, por lo que se esperaba la resolución del pliego petitorio. Sin embargo, cuando se instalaron en la Plaza de la Constitución a esperar el IV informe de Díaz Ordaz, se vivió lo opuesto a lo que se esperaba, pues fueron desalojados con violencia por parte del Ejército.

1 septiembre 1968

En el IV informe de Gobierno de Díaz Ordaz, el presidente se refiere al problema como “la intervención de manos no estudiantiles, visibles fuerzas internas y externas” y declara que no quisiera “tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario”.

13 septiembre 1968

Más de 250 mil asistentes, marcharon en apoyo a los estudiantes, desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo en completo silencio.

Durante la marcha los estudiantes cambiaron las banderas rojinegras por las nacionales, iban vestidos de blanco y algunos llevaban cinta tapando su boca representando la represión.

Ese día, la prensa resaltó el silencio y el orden con el que se llevó a cabo la manifestación y los estudiantes no temieron a las amenazas anteriores.

18 septiembre 1968

Por la noche, alrededor de diez mil soldados ingresaron a las instalaciones de Ciudad Universitaria a bordo de tanques y otros vehículos de traslado y desalojaron a estudiantes, profesores y padres de familia que se encontraban en diferentes asambleas, una de ellas en la Facultad de Medicina organizada por el Consejo Nacional de Huelga.

Los soldados irrumpieron en los salones buscando a los dirigentes de la huelga para ser arrestados, las personas que se encontraban en las asambleas salían apresurados y otros huían hacía la colonia Copilco que colinda con CU.

El "Batallón Olimpia" tomó notoriedad tras detener a aproximadamente mil 500 personas que fueron enviadas a la cárcel de Lecumberri.

23 septiembre 1968

Mientras dos grupos del Cuerpo de Granaderos y uno de agentes especiales tomaron por sorpresa a la vocacional 7, el Ejército ocupó la Unidad Profesional de Zacatenco del IPN, así como las vocacionales 6 y 3.

Los habitantes de la unidad habitacional Nonoalco- Tlatelolco reclamaron la acción de parte de los militares.

A pesar de la resistencia que puso el alumnado, después de varias horas, los militares logran tomar el control de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, hay muertos, detenidos y heridos.

1 octubre 1968

Estudiantes realizan asambleas en las que acuerdan no regresar a clases hasta que las autoridades cumplan con su pliego petitorio e invitan a un mitin al día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco

2 octubre

15:30 horas – Al mitin convocado a las asisten más de 15 mil personas

18:10 horas – Un helicóptero arroja una luz de bengala sobre la Plaza de las Tres Culturas y el Ejército dispara contra las personas reunidas en Tlatelolco y bloquean los accesos a la plaza; el tiroteo y la matanza estudiantil continúa hasta la madrugada del 3 de octubre.

Con información de Revista Nexos, La Jornada y Excélsior

