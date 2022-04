Los Judas, demonios a los que se les da forma con papel y pólvora en Toluca

Los demonios de la sociedad deben ser exorcizados, es por ello que en Toluca se les da forma con carrizo, papel, pólvora y pintura. Algunos llegan a medir cuatro metros, tienen caras y formas que asustan y relucen lo peor del mundo actual, las guerras, como la que se vive en Ucrania; las crisis, como la que actualmente ahoga a millones de mexicanos, y la inseguridad que ahoga en cada rincón del país.

Esta es la base del Concurso de Judas que desde hace 28 años organiza el Museo Taller Luis Nishizawa y que en esta edición logró convocar a más de 60 artesanos pirotécnicos, quienes llegaron este miércoles a presentar sus creaciones en el Centro Cultural Mexiquense.

Para que pudieran concursar, las creaciones de los artesanos pirotécnicos fueron echas dentro de los parámetros que exige la convocatoria, es decir, miden de dos a cuatro metros de altura por 1.60 metros de ancho, hechos con carrizo, cartón y papel, además de que entregaron una explicación por escrito del tema, asimismo, que sean originales y que no hayan participado en otros concursos. La temática es libre.

DEMONIOS POR TRADICIÓN

La Quema de Judas comenzó en el país en la época virreinal y precisamente, de acuerdo con las creencias religiosas católicas, cuando concluye la cuaresma, es decir, durante el Sábado de Gloria se queman públicamente estas figuras de papel y carrizo que representan a Judas Iscariote, que es el que traicionó a Cristo.

Sin embargo, debido a la pandemia y a la propia remodelación de la Plaza de los Mártires, donde tradicionalmente se realiza la quema de estos demonios de la sociedad, no se llevará a cabo, por lo que las piezas están expuestas en el Centro Cultural Mexiquense y los ganadores serán anunciados este jueves a través de de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y del propio Museo-Taller Luis Nishizawa.

UCRANIA, UNO DE LOS TEMAS RECURRENTES

Para Benjamín Huerta, artesano pirotécnico de la Ciudad de México, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue la inspiración en la que trabajaron día y noche de una semana y media. En su equipo colaboraron seis artesanos del municipio mexiquense de Tuxtepec.

"Pusimos a Vladimir Putin porque luego le echamos la culpa al Diablo y pensamos que se encarga de lo malo pero la persona mala realmente es él y él decide adoptar al diablo porque él tiene el control. Actualmente, bueno, por enero, me fui a vivir a Tultepec, donde conocí a mis compañeros y me dijeron de este concurso, entonces, no soy mucho de los cohetes y no quería tronarlo pero afortunadamente este año no hay y me decidí a participar".

Judas de Vladmir Putín

Aunque no estallará su Judas, éste sí debió ser elaborado conforme se marcan los lineamientos, por lo que aprendió a amarrar el carrizo y armar la estructura pirotécnica.

"Desde joven me dediqué a la cartonería y siempre me ha gustado motivar a las personas que se integren a estos proyectos porque contribuye a que se explote la creatividad y la emoción. No importa si no gano, yo lo hago por pasión pero si cae algo, pues ¿qué mejor?".

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el primer lugar será acreedor a 60 mil pesos, 50 mil pesos el segundo lugar, 40 mil el tercero, hasta el décimo lugar de 10 mil pesos, y cinco menciones honoríficas de 5 mil pesos cada una y los Judas ganadores serán exhibidos en el Centro Cultural Mexiquense del 11 al 23 de abril.

Cabe mencionar que el año pasado participaron 130 piezas y no solo de artesanos mexiquense de Almoloya de Juárez, Ecatepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Nezahualcóyotl, Tultepec y Zinacantepec; sino incluso de otras entidades como Querétaro y la Ciudad de México.





