¿Los has visto? Van 3 hombres desaparecidos en Atizapán durante abril

En Atizapán no sólo han desaparecido mujeres jóvenes, sino también algunos varones, mismos que en abril no fueron localizados por sus familias o que fueron sustraídos en distintas colonias ubicadas al norte de este municipio.

El 6 de abril, Luis Ángel Melo Ramírez fue extraído de su domicilio, ubicado en San Miguel Xochimanga, cuando su madre estaba trabajando. Según vecinos, fue una mujer, quien dijo ser su tía la que se lo llevó con engaños, ella tenía su domicilio en Texcoco, pero actualmente el lugar está vacío, deshabitado, según explicaron familiares del menor.

Por este hecho no hubo una denuncia penal debido a que, a decir de la mamá de Luis Ángel, ha acudido al MP en Texcoco y en Atizapán, pero personal de la fiscalía no quiso levantar la carpeta de investigación por la desaparición forzada de su hijo, con el argumento de que se lo llevó un familiar.

El 11 de abril pasado, en los entornos del deportivo Ana Guevara, cerca de Hogares de Atizapán, Christian Emilio Hernández Vargas, de 20 años de edad, fue visto por última vez y desde entonces no se sabe nada de él.

Por esto se levantó la denuncia ante la fiscalía mexiquense y se emitió la ficha Odisea correspondiente para dar con su paradero. En los comentarios hechos en publicaciones de redes sociales, usuarios han señalado que Hernández Vargas ha sido visto en malas condiciones físicas, deambulando por los límites de Nicolás Romero.

El día 23 de este mes, Víctor Arath González Bautista se salió de su casa, ubicada en la colonia Hogar de la Alianza, a las 17:00 horas; sin embargo, 24 horas después se supo que el adolescente había desaparecido, según informaron familiares.

Fue el 17 de abril cuando Diana Laura Rangel Chávez, de 17 años de edad, desapareció. Ella se dirigía de la colonia Profesor Cristóbal Higuera a Bellas Artes, en la Ciudad de México; sin embargo, ya no se supo si llegó a su destino, pues ya no contestó el teléfono.

A Diana Laura la buscan, además de las autoridades, familiares, amigos y compañeros del CCH Naucalpan. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Daniela Araiza Miranda, de sólo 11 años de edad, se sumó a lista de desaparecidas, ya que fue vista por última vez en la colonia Primero de Mayo el pasado 25 de abril, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

El gobierno de Atizapán, en su página de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicó en sus redes sociales:

"Gracias a tu apoyo logramos localizar a esta persona", y puso la foto de Renata Abigail Reyes Lozano; no obstante, no otorgan información alguna de las otras mujeres y varones no localizados hasta ahora.

El 1 de abril pasado, grupos feministas realizaron una manifestación por el boulevard López Mateos y un plantón en la explanada del Palacio Municipal.

En el lugar las manifestantes exigieron al gobierno local que gestione la Alerta de Género por Desaparición Forzada de Mujeres y por feminicidios para este municipio, como ya lo hay en 11 alcaldías del Estado de México.

Este martes, vecinos de Tultitlán solicitaron el apoyo para difundir las fichas de búsqueda y localización de tres menores de edad, sustraídos de su domicilio en el poblado de San Bartolo.

Los niños se llaman Ángel Emanuel Ugalde, de ocho años de edad, y sus hermanas Nathalia Jaitziri, de cuatro años, y Daydubeth Saidi, de cinco.









(SAB)