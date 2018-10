Los "ganones" con la fiebre por conseguir tambos

ILSE RODRÍGUEZ 30/10/2018 08:30 p.m.

Para algunos se avecina una crisis, pero para otros el desabasto de agua representa un área de oportunidad. Comerciantes de plásticos reportan un alza en sus ventas producto de las medidas que los capitalinos implementan para hacerle frente a la suspensión del abasto del vital líquido.

Inés Ramírez, comerciante de plásticos en la zona de la Merced, comenta que le ha ido muy bien en sus ventas toda la semana.

"Aquí damos el mejor precio porque así como llega se acaba de volada, el más barato es de 87 pesos hasta el más caso de 500 pesos el tambo de 300 litros".

Señala que no había tenido una venta similar a la de ahora "hubo un corte de agua pero la venta fue menor. Ahora sí es bastante hay filas y filas de gente".

En lo que va de la semana ha comprado seis tráileres con una capacidad de mil 50 tambos de agua, 350 de 300 litros, 350 de 200 litros y 250 de 120 litros.

La manera en que organizó sus ventas debido a la gran demanda es formar a la gente, mostrarles el tamaño del tambo y su capacidad, los citadinos escogían y pagan y la una vez entregado el comprobante de pago se le estrega su producto. Asegura que cerrará hasta las 7 u 8 de la noche o antes en caso de que se quede sin tambos para vender.

En otros locales la situación es similar. Comerciantes aseguran que han tenido buenas ventas en lo que va de la semana.

"Antes de abrir ya había gente formada y de volada se terminó todo, ahorita los botes que tenemos ya están apartados y estamos esperando a que más tarde nos lleguen más camiones con más productos que vienen desde Hidalgo".

Alejandro, otro comerciante indica que la venta está muy buena. "Incluso mucha gente se ha quedado sin botes. Nosotros nada más trabajamos dos precios, mayoreo y menudeo. Menudeo 170 pesos el de 100 litros y 160 mayoreo. El de 80 litros en 130, y 120 mayoreo, pero no hemos tenido grandes ganancias porque sólo manejamos dos precios. Los que sí se han ido muy rayados son los revendedores, sé que el de 100 litros ellos lo están dando en 250".



REVENDEDORES, EL INFIERNO POR LA GLORIA

Largas filas y horas de espera es a lo que revendedores de la Ciudad de México se enfrentan en el mercado de plásticos de la Merced para adquirir tambos y botes.

"Llevo cuatro horas esperando a que llegue el tráiler. Voy a comprar 20 tambos para revenderlos en el mercado de Portales. Las ventas han sido buenas pero nos echamos todo el día aquí. Venimos un día a surtirnos y al otro vendemos. El tambo de 120 litros lo venderé en 250 pesos" comenta Alejandro, quien asegura que ha visto lugares en donde los tambos de 100 están hasta en 300 pesos.

En comparación con la venta de precio original, los revendedores le ganan un promedio de 90 pesos o más a cada bote de agua.

"Por la demanda está subiendo de precio todo, pero pues por la necesidad no queda de otra más que comprarlos".

"UNA LOCURA CON LA COMPRA DE TAMBOS"

Algunos dicen que el buen mexicano siempre deja todo al último. Las largas filas de personas que vienen a surtirse al mercado de la Merced, reflejan el cansancio y agotamiento de chilangos que han pasado horas bajo el sol en su espera para poder adquirir los contenedores de agua.

"Esto ha sido una locura, llevo más de tres horas formada y por fin pude comprar mis tambos pero me llevo diez. Me organicé junto con mi familia y vine a comprarlos, somos varios integrantes en una casa, con esto no nos alcanzará pero ya me gasté 2 mil pesos así que sólo quedará administrar bien el agua", platica Susana, quien vino desde Tláhuac para así hacer frente a las próximas 72 horas sin el líquido vital.

HORARIOS DEL CORTE DE AGUA

El día 31 de octubre a las 8:00 am se detendrán al 100% las actividades en el sistema Cutzamala, el servicio seguirá algunas horas después y se llenarán tanques.

El 1 de noviembre faltará el servicio de agua en el 45 % de la ciudad, la población deberá contar con agua previamente almacenada en casas, edificios, hospitales y escuelas para su uso. Del día 2 al 3 de noviembre por ser fin de semana se garantizará el servicio a hospitales, reclusorios, asilos y panteones así como también se garantizará el abasto en colonias críticas.

Después del día 3 al 4 será restablecido el sistema Cutzamala en el transcurso de la mañana por lo que se espera poder llenar tanques y tuberías de redes primarias para restablecer parcialmente el servicio. La presión del agua será restablecida poco a poco hasta estabilizarse el día 7 de noviembre cuando se espera tener la mayor parte de la red y se tendrá apoyo de las pipas para abastecer a colonias críticas.





AJ