"Los doctores me gritan": víctima de L12 denuncia malos tratos en hospital +video

Tania Lezama, víctima del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México denuncia que ha recibido malos tratos por parte de los doctores del hospital en el que se recupera del daño causado por el accidente del pasado 3 de mayo.

"Estoy muy grave", asegura Tania, de 15 años de edad, quien se recupera de dos operaciones entre las que ha estado entre la vida y la muerte.

Lezama asegura que en el hospital la querían dar de alta este viernes a pesar de que aún no puede mover bien sus piernas. "Los doctores se enojan, me regañan, me gritan que por qué no muevo mis pies", dijo en un video presentado por Azucena Uresti en Milenio Televisión.

La menor pide una indemnización justa ya que antes del desplome del metro ella estaba bien de salud.

#AzucenaxMilenio | Tania Lezama, hermana de Nancy, una de las víctimas mortales del desplome del @MetroCDMX, relató lo qué ocurrió esa noche, acusó malos tratos de los médicos que la atienden y la falta de apoyo del Gobierno pic.twitter.com/nLzocXcZyg — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2021

Este 12 de mayo, la familia Lezama decidió cambiar a Tania de hospital luego de permanecer poco más de una semana en una institución privada ubicado en la Colonia Roma, nosocomio al que ingresó tras ser trasladada de Xoco, perteneciente a la Secretaría de Salud y donde no había recibido la atención que requería y les solicitaban comprar el equipo médico para ser intervenida.

Hace unos días la joven fue operada de la pelvis y recibió la noticia de que era muy probable que quedara paralítica, por eso sus padres decidieron ocultarle la muerte de su hermana, ya que aseguraron que eso la deprimiría aún más.

Pero debido a la exigencia de la menor de querer hablar con Nancy, su familia no tuvo otra opción que decirle este jueves sobre la muerte de su hermana.

ASÍ VIVIÓ EL COLAPSO DE LA LÍNEA 12

"Estuvo muy feo, me acuerdo de todo", asegura Tania, y agrega que tras la caída de la estructura que sostenía el tren, su cuello quedó atorado entre las puertas del vagón.

"El Metro iba casi lleno", dijo la menor y detalló que entre los pasajeros se encontraban bebés, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

"Todas las personas cayeron en mí, los muertitos los iban juntando en mis piernas", aseguró Tania.

