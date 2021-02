Los diputados involucrados en el bloqueo carretero en San Juan Ixhuatepec

Detrás del bloqueo de casi 20 horas de la autopista México-Pachuca hay dos diputados, así lo asegura el gobierno del Estado de México.

A través de una nota informativa, las autoridades mexiquenses señalaron al diputado federal Emilio Manzanilla Téllez y al diputado local Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, ambos de Morena, como los incitadores al bloqueo del pasado 12 de noviembre.

Manzanilla Téllez y Gutiérrez Cureño, según las autoridades mexiquenses, se sumaron a un grupo aproximado de 200 personas, en su mayoría jóvenes bajo el influjo del alcohol, para cerrar la México-Pachuca.

Durante el bloqueo un grupo de los manifestantes incendiaron vehículos, saquearon un supermercado y agredieron tanto a autoridades como conductores, quienes fueron señalados por la Policía Federal como ajeno a la población.

Cabe mencionar que aquel lunes, pobladores de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, cerraron la autopista México-Pachuca, como protesta ante el uso excesivo de la fuerza y abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX).

Los policías capitalinos ingresaron a la colonia mexiquense, con el fin de buscar a presuntos delincuentes que perseguían desde la alcaldía de Gustavo A. Madero, golpeando y allanando casas de los pobladores.

Pero, ¿quiénes son estos legisladores a los que el gobierno mexiquense acusa de incitar el bloqueo y la violencias que esta ocasionó?

Emilio Manzanilla Téllez es diputado federal por el distrito 16 adscrito al municipio de Ecatepec, Estado de México.

En la actual legislatura es parte de tres comisiones, destacando la de Comunicaciones y Transporte. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Manzanilla Téllez ha sido miembro de la Asociación de Comerciantes de Indios Verdes, candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla.

En su “perfil de legislador” publicado en la página de la Cámara de Diputados señala que Emilio es “empresario en los ramos de comercio y transporte”, sin detallar a qué empresas se refiere.

El diputado federal ha aceptado haber estado ahí, pero rechazó que ser responsable del bloqueo y de daños a terceros.

SE DEFIENDE

En entrevista con La Silla Rota, Manzanilla declaró que los supuestos “infiltrados” no eran pobladores de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, donde la Policía capitalina irrumpió y cometió abusos contra pobladores porque ha argumentado que buscaba a unos ladrones.

“Había infiltrados. Yo creo que quisieron aprovechar este conflicto (políticamente) pero fue gente de la Gustavo A. Madero, ya viene de unos años por el problema del News Divine y el grupo de los lobos (en referencia al perredista Víctor Hugo Lobo, actual diputado del Congreso de la Ciudad de México). Yo siento que ahí les estaban moviendo para que la pista no se liberara.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez afirmó que él no llevó al grupo de individuos que cometieron el disturbio, sino que acudió porque estaba cerca y San Juanico es parte de su Distrito.

"El día domingo yo recibo una llamada del presidente del Comité de ejidatarios de San Juan Ixhuatepec, pidiéndome apoyo para que hiciera presencia en el lugar por gente herida, yo estaba cerca y me doy cuenta de que había gente corriendo y descalabrada, me impresioné y lo que hice fue pedir apoyo de Seguridad Pública pero nunca contestaron.

El legislador federal dijo que alrededor de las 14 horas del lunes, los pobladores estaban dispuestos a liberar la autopista, pero ese grupo de jóvenes cuya identidad desconocen, se opuso. Por ello la carretera quedó abierta hasta cumplirse casi 20 horas de bloqueo y ante la presencia de la Policía Federal, encabezada por Manelich Castilla.

“Nosotros a las dos de la tarde fuimos a liberar la pista, con el sacerdote y con mucha gente de la colonia, (pero) ya había infiltrados y esos jóvenes dijeron: ‘nosotros no nos quitamos’. Les dijimos ‘oigan pero ya arreglamos’. Pero no eran jóvenes de la colonia y dijeron ‘nosotros ya no nos quitamos’. Y esa fue su postura, un no rotundo y aunque el sacerdote insistía en que ya (abrieran la autopista)”, relató el diputado Manzanilla.

Mario Gabriel Gutiérrez Cureño es diputado local por el distrito XXXVII del Estado de México.

Es hermano de José Luis Gutiérrez Cureño, ex alcalde de Ecatepec. Ambos han sido criticados por favorecerse en puestos públicos dada su relación familiar.

Cuando José Luis tomó posesión como alcalde de Ecatepec en 2006, incorporó a su hermano a la nómina del ayuntamiento nombrándolo auxiliar de la sexta regiduría.

Empresario y comercializador de productos y medicinas alternativas, fue parte de la campaña de candidatos de izquierda a gobernador del Estado de México con Higinio Martínez, Alejandro Encinas y Yeidckol Polevenscki, estos últimos dos hoy personajes cercanos al presidente electo, Andrés Manuel López Orador.