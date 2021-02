Los cubrebocas de la discordia

Los cubrebocas fueron la confirmación de que aunque como México no hay dos, no se salvaba de la presencia del maldito virus (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

Ahí estaba, tirado, abandonado, desechado, inutilizado y sobre todo, convertido en un foco de infección. Era un cubrebocas en el suelo, que alguna persona de manera inconsciente, irresponsable, indiferente a la suerte de los demás había dejado en el suelo del Parque Álamos.

Era uno de esos cubrebocas sencillos, de tela azul, dos tiras estirables para colocarse en las orejas, quizá de esos que venden en el mercado por 5 pesos para portar obligatoriamente mientras está presente esta pesadilla sanitaria llamada covid-19.

Pero los cubrebocas con su sencillez se han convertido en un arma para protegernos contra el coronavirus y evitar ser contagiados. Fueron de los primeros productos que se agotaron luego del 28 de febrero, cuando se registró el primer caso importado en México. Fue la confirmación de que aunque como México no hay dos, no se salvaba de la presencia del maldito virus.

COMIENZAN A ESCASEAR

Recuerdo que a la mañana siguiente de ese primer caso acudí a una farmacia de renombre, de esas que están acabando con las de barrio, y prevenido hasta fui en la mañana para surtirme de cubrebocas y resulta que ya sólo había para niños con un diseño militar. Pero me dijo el dependiente que desde un día antes las de adulto se habían acabado. Alguien se me había adelantado.

Me llevé los de niño, era mejor que nada. Dos bolsitas de 10, cada una a 80 pesos. Después llegó el ingenio y comenzaron los espontáneos a vender cubrebocas reutilizables y después unos con diseño de luchadores.

Pero esos adminículos comenzaron también a volverse famosos porque tampoco había acuerdo en que si eran útiles o no. No importaba que utilizarlos nos diera una sensación de seguridad y que al ver al prójimo portarlos hasta lo respetáramos porque lo veíamos como un gesto de solidaridad, de interés por el género humano.

LLEGAN A LAS VESPERTINAS

El cubrebocas llegó a las conferencias vespertinas del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Fue uno de los primeros temas que comenzó a minar su credibilidad, que aún conserva pero no se compara a la que alguna vez tuvo y que causó que algunas mujeres lo vieran hasta sexy y otros le dedicaran stickers como si fuera un héroe sin capa.

Cuando se le preguntaba si era útil o no, López-Gatell no era claro, y su uso lo dejaba a criterio de la gente e incluso decía que podía ser peor usarlo porque luego las personas se lo quitaban, se lo ponía de gargantilla, lo agarraban con las manos y podrían contagiarse.

Algo de razón tenía el afamado doctor porque la verdad, mantener la disciplina con el cubrebocas es complicado. He visto a gente que lo trae en el cuello, que lo trae colgando de una oreja, que para oler un tamal se lo quita, que lo trae a media boca, una parte tapada y otra descubierta o unos que usan "cubreboquitas" que a cada rato se ajustan o algunos que traen unos enormes que hasta guangos les quedan, como si les faltara cara para llenarlos.

Pero también hay mucha gente disciplinada, que lo trae ajustado a su cara, que no se toca aunque tenga comezón.

MARIO MOLINA ACABA CON LAS DUDAS

En México tuvo que hablar un gigante de la ciencia como es el Premio Nobel de Química en 1995, el egresado de la UNAM, Mario Molina. Nada más y nada menos que uno de los primeros científicos que alertó a la comunidad mundial sobre el riesgo de destruir la capa de ozono y sus malignos efectos para el calentamiento global; una pieza clave para que en México se decretaran las contingencias por partículas de 2.5 micras causantes de cáncer.

Molina realizó un estudio que revela que los cubrebocas además de que evitan que quien los use, si está contagiado contagie a otros, también protege contra las micropartículas llamadas aerosoles, también agentes de contagio.

@Claudiashein ya utiliza cubrebocas. Mario Molina, Nobel de Química, asegura que su uso es clave para evitar contagios, por lo que considera que @lopezobrador_ también debe portarlo durante sus giras, ¿tú cómo titularías la foto?https://t.co/iUYnCVNELL pic.twitter.com/niBIMKpHFS — La Silla Rota (@lasillarota) June 19, 2020

Incluso, Molina, con la autoridad que tiene, dijo que la Organización Mundial de la Salud se equivocó al no recomendar el uso de cubrebocas desde el inicio de la pandemia. Con la opinión de alguien tan respetado entre la comunidad científica y con un estudio por delante, el tema se saldó, aunque no faltaron los fanáticos en las redes que lo criticaran y lo vieran como parte de un plan para hacer ver mal a López-Gatell.

Quizá el inconveniente es que los resultados del estudio los presentó Molina en México el 15 de junio pasado, y quien le dio difusión fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y no Hugo López-Gatell.

El doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, nos explicó el artículo publicado por @PNASNews sobre cómo las partículas que salen al hablar pueden transportar el virus de #COVID19 y la importancia de usar cubrebocas ?? https://t.co/8J3ltk0HSa#ProtégeteYProtegeALosDemás 1/2 pic.twitter.com/1np2dz6vo1 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) June 15, 2020

GRACIAS POR USARLOS

Entonces a la gente que se pone cubrebocas hay que agradecerle. No importa si es de diseño de Anonymous, del rostro de un payaso, si la tela está grabada con florecitas, con diseño militar, si es blanco, azul, rojo, verde o hasta trae consignas políticas. Hay que agradecérselo. Y más a las mujeres a quienes les resalta sus ojos mexicanos.

Y a los que los tiran en la calle, hagan bien las cosas y ya no contaminen, cuando los desechen, métanlos en una bolsita y ciérrenla y entonces sí tírenlos entre los desechos ya no reutilizables. No frieguen a los demás.

fmma