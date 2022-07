"Los clientes toman varios panes y sacan 50 pesos creyendo que les va a alcanzar"

La Trece es una panadería que está dentro del mercado de la colonia Postal, en la alcaldía Benito Juárez. Su ubicación convierte a ese mercado en un paraíso para los amantes de las conchas, las donas, las orejas, los cuernos, los bigotes y las galletas con chochitos.

Quien visita el mercado se sentirá hipnotizado por el olor del pan fresco y no puede ignorar el atractivo aspecto de los panes colocados en sus charolas, calientitos.

Pero como todo negocio, la panadería está expuesta a las leyes del mercado económico y al aumento de precios, que no siempre son comprendidos por los clientes.

Así lo comparte Isaac, un joven panadero que trabaja para La Trece. En una pausa de su trabajo, explica cómo se han inflado los precios de los insumos. Ejemplifica con el bulto de harina de 40 kilogramos.

Recuerda que al inicio de la pandemia de covid, la harina costaba 370 pesos, pero ahora ya alcanzó los 850 pesos, a veces más o a veces menos.

Otro caso es el del huevo, cuyo costo también al inicio de la cuarentena por coronavirus, estaba entre 18 y 30 pesos.

Pero ahora está a 40 pesos o más, dice sin ocultar un gesto de contrariedad.

Eso obliga a subir el precio de los panes, justifica.

"Lo subimos un pesito o dos, pero el cliente no tiene la conciencia, aunque sea un aumento general", expone.

PAGAN, PERO MOLESTOS

Dice que podrían no aumentar el precio, o quizá hacer el pan más chico, pero prefieren mantener la calidad. Pese a ello, desde que aumentaron un pesito, las ventas han caído hasta un 30 por ciento, afirma.

La inflación y el aumento de precios ha sido tan galopante que hay clientes que de plano se quedaron en el pasado.

"Los clientes llegan, toman una charola, escogen varios panes, se ponen frente a nosotros y sacan un billete de 20 o 50 pesos, creyendo que con eso les va a alcanzar, pero pueden llegar a ser 90 pesos. Pagan, pero se van molestos".

Isaac termina la entrevista y regresa a hacer los panes, mientras otros compañeros sacan charolas de productos recién hechos que no dejan indiferentes a quienes pasan por ahí.

EL HUEVO HA SUBIDO

Otra panadería famosa en la zona es una que en realidad no tiene nombre, pero tiene escrito en su fachada "pan chino".

Ahí el precio general de los panes es de 9 pesos por pieza. La especialidad son unos cubiletes cuya orilla es como de galleta suave. También sus panes chinos, que son como mantecadas, pero más grandes, majestuosos, suaves y dulces.

El local de pan chino también ha resentido el aumento de precios. La mujer que está detrás del mostrador y que con las pinzas toma los panes que el cliente le pide, apurada, pero sin perder la amabilidad, recuerda que ante el aumento de precios en los ingredientes que usan, en mayo subieron los precios, que pasaron de 8 a los actuales 9 pesos.

Pero los precios de los ingredientes siguen su aumento. Recuerdan que al inicio de la pandemia la caja de huevo costaba menos de 500 y actualmente ronda los mil pesos. Pero no piensan aumentar los precios, porque si no, la gente no les va a comprar.

LES SUBEN 3 PESOS

A tres cuadras de ahí está la famosa Pablinni´s, donde lo mismo hay bolillos, baguettes, huesos, que donas con chochitos, de fresa, empanadas de piña, tartitas de queso, entre otros.

Son panes un poco más grandes y también de mayor costo. Los más baratos, como los ojos de buey u orejas, cuestan 18, las donas, suaves y dulces, 23 y los panes rellenos como la tarta a 30.

Uno de los dependientes dice que tuvieron que subir los costos hace poco. Los costos antes eran de 15 y 20 pesos y lo único que no subieron fue lo que ahora cuestan 30.

Pese a sus precios, Pablinni´s siempre tiene gente, lo mismo para comprar sus panes que para sus cafés y pasteles.

Manuel, un vecino de la zona, reconoce que son panes ricos, pero que la cartera sí se resiente si se llegan a comprar 3 panes de 30 pesos. También conoce las otras panaderías, tanto la del mercado de la Postal como la del pan chino.

En la primera dice que hay panes buenos y a precios accesibles, pero hay que evitar los muy masudos, porque a veces parecen a tres cuartos de su cocción.

En la segunda también se ve ese problema, sobre todo después de que en mayo anunciaron el aumento de los precios, con disculpa incluida.

Para sortear los antojos, y no ver afectado su bolsillo, lo que hace Manuel es comprar el fin de semana en Pablinni´s y entre semana va a la Trece o al pan chino.





