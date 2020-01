Los 5 accidentes viales más aparatosos en la Metrópoli

La Ciudad de México tiene registrados más de seis millones de autos, por supuesto manejar en la capital implica todo un reto diario, los accidentes vehiculares en varias ocasiones complican la movilidad de todos los capitalinos, en unos casos las consecuencias son solo materiales y en otros, lamentablemente pierden la vida los conductores o los pasajeros.

La Silla Rota te presenta una lista de los choques más aparatosos sucedidos en nuestra capital:

Circuito Interior y Marina Nacional

Este accidente sucedió hace unos días a la altura de Marina Nacional eran casi las seis de la mañana cuando un automóvil que venía a exceso de velocidad sobre Circuito Interior perdió el control, dió un par de vueltas, chocó contra una camioneta y arrolló a un trabajador de limpieza de la CDMX que laboraba en ese instante, posteriormente llegaron los servicios de emergencias. Perdieron la vida dos personas y una resultó lesionada.

Choca BMW sobre Reforma

En marzo de 2017, cuatro personas iban un BMW serie 6, el conductor iba en estado de ebriedad a más de 180 km/h sobre Av. Reforma, cuando se impactó contra el poste de alumbrado público frente a la Torre Bancomer, el vehículo se partió a la mitad y los cuatro pasajeros salieron disparados hacia la banqueta, tres perdiendo la vida, dejando sus cuerpos destrozados por el impacto. El conductor sobrevivió debido a que se activó la bolsa de aire. Carlos Salomón Villuendas hijo del excomandante de la policía judicial capitalina José Luis Villuendas Álvarez, era el conductor, lo llevaron al hospital y fue sujeto a investigación por la muerte de sus acompañantes, estuvo detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte un par de años, el juez le otorgó libertad condicionada en su domicilio y tuvo que indemnizar a las familias de los occisos con 1.7 millones de pesos.

Deportivo de lujo destrozado

En un video que circuló en redes sociales el año pasado, muestra a un auto deportivo de color esmeralda con la carrocería de fibra de carbono totalmente dañada, el modelo vehículo es Koenigsegg CCVR Special One, este auto está valuado en 30 millones de pesos, la empresa lo realiza sobre pedido y era el único en nuestro país, en las redes sociales del dueño aclaró que el accidente no pasó a mayores.

Una revolvedora pierde el control en Santa Fe

En este aparatoso accidente estuvo involucrada una revolvedora de la empresa CEMEX, dos autobuses de pasajeros y 11 vehículos, sucedió en la carretera México-Toluca cerca de la Puerta de Santa Fe. La revolvedora impacta contra un muro de contención en la autopista posteriormente cruza los carriles centrales hacia Santa Fe, en el trayecto choca contra varios vehículos, al lugar asistieron varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, paramédicos y dos helicópteros.

Choque de trailer





Claudia "N" era la conductora del trailer, cuando se queda sin frenos a la altura de Puerta Santa Fe, provocando una carambola en la que atropelló a quince vehículos, dejando más de diez muertos y 16 personas heridas, que fueron trasladadas a diferentes hospitales. La mujer fue detenida.





Al conducir cualquier vehículo ten en cuenta que se deben de respetar los límites de velocidad, todos los pasajeros deben de usar cinturón de seguridad, no uses el celular y no ingeras alcohol o drogas antes de estar al volante, siempre revisar que tu autoantes de salir a carretera.

(Sharira Abundez)