Los 3 pasos a seguir si te encuentras con un enfermo covid en la calle

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, compartió tres recomendaciones para los ciudadanos que se encuentren en la calle con personas con síntomas de covid-19, luego de que este lunes un hombre fuera trasladado de la estación del Metro Zapata a un hospital por presuntamente estar enfermo.

Los tres pasos son: guardar sana distancia y evitar estar frente a la persona; llamar a autoridades para que la persona sea atendida y, de ser posible, darle un cubrebocas o un objeto que le impida expulsar secreciones.

El funcionario aseguró en conferencia de prensa vespertina que encontrarse con personas que puedan tener covid-19 es posible en zonas de alto contagio, por lo que pidió a la población apoyar y no discriminar por la enfermedad.

"Es importante no incurrir en una actitud de discriminación, con ninguna enfermedad hay que tener esa actitud, es una conducta basada en temor, legítimo, pero canalizado de una manera adversa a persona enferma no es productiva".

"El riesgo de contaminación existe, en medida que tengamos proximidad importante, pero si mantenemos santa distancia, bastarían con un par de metros para no estar frente a la vía respiratoria de la persona, estamos en posición segura", aseveró.

Si el estado de salud de la persona es crítico, puede llamarse a autoridades para que sea atendida lo más pronto posible, afirmó el subsecretario.

"Hay que estar pendientes de ayudar a personas en necesidad y no tener más allá de una precaución normal, no tener un tipo de conjeturas porque no hay riesgo en estar en presencia de persona enferma", agregó.

López-Gatell también dijo que de ser posible, se puede dar a la persona un cubrebocas o un objeto que le permita respirar, pero que también impuda que expulse secreciones respiratorias y evitar más contagios.

Te puede interesar "Cada vez veo más moños negros en zaguanes en mi barrio"

El lunes pasado, un hombre de 58 años fue auxiliado por personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro en el pasillo de la estación Zapata, de la Línea 12.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó al lugar para trasladarlo a un hospital de la Secretaría de Salud local.

En tanto que un equipo del STC realizó la desinfección de la estación y ruta que siguió el usuario.

cmo