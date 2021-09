Localizan en Tula el cuerpo de Ana Karen, joven arrastrada por lluvias en Edomex

TLALNEPANTLA.- El cuerpo de una joven mujer localizado en Tula Hidalgo sí es el de Ana Karen, confirmaron esta noche autoridades municipales, que acompañaron a los familiares a identificar el cuerpo.

Un medio local de Tula Hidalgo, publicó este día que el cuerpo sin vida de una mujer joven que traía puesta una playera y sólo con un zapato tipo tenis había sido localizado en las inmediaciones de una presa.

Familiares de Ana Karen se trasladaron al lugar acompañados por elementos de seguridad pública de Tlalnepantla, confirmando que se trataba de la joven de 19 años que el domingo por la tarde fue arrastrada por una fuerte corriente de agua pluvial por una canaleta de la avenida La Presa en la colonia Lázaro Cárdenas y con entronque con el río de Los Remedios.

La joven fue arrastrada por el río de Los Remedios, y llevada hasta Tula Hidalgo, ello a causa de que los días domingo y lunes en esa zona entornada por la Sierra de Guadalupe registró dos trombas consecutivas que provocaron fuertes caudales.

Ella viajaba en una motoneta con su novio cuando al querer cruzar por el paso del agua fueron arrastrados a una canaleta de la avenida La Presa en la colonia Lázaro Cárdenas.

Su novio logró afianzarse de un poste, mientras que ella fue arrastrada por la corriente de agua pluviales y residuales hasta el río de Los Remedios, donde fue buscada por elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla, y de la CDMX.

Leticia Díaz Martínez dijo que ella la última vez que vio a su hija fue el pasado domingo a las 13:00 horas, cuando le dijo que iría por una pizza, "nos volvimos a comunicar alrededor de las 14:00 cuando me preguntó si por la casa estaba lloviendo, pero no. Después no supe más de ella, llame 20 o 30 veces a su celular sin obtener respuesta. Por la tarde personas de Protección Civil llegaron a mi casa preguntando si era su domicilio, y si llegara a saber algo de ella les avisara. Me enteré de lo ocurrido por un video que me mostraron".

Lugar donde fue encontrada la moto. Punto donde desemboca la corriente que baja de la avenida La Presa

La madre de Ana dijo que sólo habían encontrado la chamarra que ella llevaba puesta.

(SAB)