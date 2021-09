Localizan en el río de los Remedios la chamarra y motoneta donde viajaba Ana Karen

TLALNEPANTLA.- Ana Karen García Díaz de 19 años de edad, fue arrastrada por la corriente de agua luego de una torrencial lluvia la tarde del domingo pasado.

Ella viajaba en una motoneta con su novio cuando al querer cruzar por el paso del agua fueron arrastrados a una canaleta de la avenida La Presa en la colonia Lázaro Cárdenas.

Su novio logró afianzarse de un poste, mientras que ella fue arrastrada por la corriente de agua pluviales y residuales hasta el río de Los Remedios, donde hasta ahora es buscada aún por elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla, y de la CDMX.

Leticia Díaz Martínez dijo que ella la última vez que vio a su hija fue el domingo anterior a las 13:00 horas, cuando le dijo que iría por una pizza, "nos volvimos a comunicar alrededor de las 14:00 cuando me preguntó si por la casa estaba lloviendo, pero no. Después no supe más de ella, llame 20 o 30 veces a su celular sin obtener respuesta. Por la tarde personas de Protección Civil llegaron a mi casa preguntando si era su domicilio, y si llegara a saber algo de ella les avisara. Me enteré de lo ocurrido por un video que me mostraron".

Lugar donde fue encontrada la moto. Punto donde desemboca la corriente que baja de la avenida La Presa

La madre de Ana dijo que sólo han encontrado la chamarra que ella llevaba puesta, sin más rastros hasta ahora.

Sin embargo, en la página "Presa Oficial", de la comunidad de la Lázaro Cárdenas publicaron dos capturas de pantalla de un medio de comunicación local, donde señalan que en la presa Endho del pueblo de Santa Ana Ahuhuepan, en Tula de Hidalgo, fue localizado el cuerpo de una joven mujer que llevaba puesto sólo un tenis y una playera, por lo que no descartan que sea el de Ana Karen. Serán las autoridades quienes lo determinen.

Trascendió que Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes colaboran con las autoridades locales en la búsqueda de la joven de 19 años que, debido a la corriente de agua generada por las lluvias fue arrastrada en una canaleta de la avenida La Presa, colonia Lázaro Cárdenas, localizaron la motocicleta donde viajaba la joven alrededor de las 11:00 horas de este martes.

En dichas acciones participan 30 paramédicos del ERUM, 10 de los Zorros y un binomio canino, apoyados de ocho unidades, principalmente para la búsqueda a nivel de drenaje en San Juanico y en el Río de los Remedios en canal abierto y entubado, ello en apoyo a Protección Civil de Tlalnepantla.





(SAB)