Localizan cuerpo de maestra del IPN desaparecida en Chalco

LOS REYES LA PAZ. - La maestra de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sandra Ibeth Ochoa García, de 42 años de edad, fue reportada como extraviada el 8 de diciembre en el municipio de los Reyes la Paz; ese mismo día la asesinaron y su cuerpo fue abandonado junto al Tecnológico de Estudios Superiores del Chalco.

La señal de su teléfono celular se perdió en Izcalli, una unidad Habitacional del municipio de Ixtapaluca, horas después de su desaparición.

A las 22:30 horas del mismo día, el policía segundo de la policía estatal, Efrén Oropeza Gómez, reportó a sus superiores que en un camino de terracería ubicado a un costado del Tecnológico de Estudios Superiores del poblado de la Candelaria Tlapala, municipio de Chalco, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 35 a 40 años de edad.

"A simple vista se le aprecian golpes en el cuerpo y rostro, semidesnuda", se consignó en el reporte.

Los veladores del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCH) no se dieron cuenta de algo extraño en ese camino vecinal, ya que el lugar está sumamente oscuro y solo hay terrenos agrícolas.

LA RUTA

El agresor o los agresores se movieron de Los Reyes La Paz al municipio de Ixtapaluca por la carretera federal México-Puebla, posteriormente, por la misma vialidad se desplazaron por la carretera México - Cuautla a Chalco que es municipio vecino de Ixtapaluca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debe establecer en sus investigaciones si la maestra de matemáticas ya había sido asesinada antes de llegar a Chalco.

DÍA 9 DE DICIEMBRE

Familiares, amigos, alumnos y profesores del IPN, desde el mismo 8 de diciembre, empezaron una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales por la desaparición de la maestra de matemáticas.

La FGJEM informó que en los primeros minutos del jueves fue identificado el cuerpo de una mujer que había sido localizado la noche del martes 8 de diciembre pasado, sobre la carretera Tlapala - Miraflores, municipio de Chalco.

"El 8 de diciembre, alrededor de las 22:30 horas, autoridades municipales reportaron a esta Fiscalía General el hallazgo del cuerpo, por lo que se dispuso personal ministerial que fue enviado al lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento correspondiente con protocolo de feminicidio. Es preciso referir que la víctima no pudo ser identificada en ese momento".

La tarde del miércoles 9 de diciembre se presentaron en las instalaciones de la FGJEM varias personas, acompañadas por integrantes de la Cédula de Búsqueda del municipio de Nezahualcóyotl, para realizar la denuncia correspondiente por la desaparición de una mujer; al recabar las características y luego de varias diligencias fue posible establecer coincidencias entre la víctima localizada sin vida un día antes y la persona desaparecida, informó.

Se llevó a cabo una diligencia de reconocimiento en las instalaciones de la FGJEM, con apoyo del personal especializado. Una vez que fue identificada, el cuerpo fue devuelto a sus familiares.

La FGJEM estableció que continuará con la investigación para esclarecer los hechos registrados e identificar, localizar y detener al o a los probables partícipes de este delito.

MENSAJE QUE PREOCUPA

En las mismas redes sociales, el usuario que se identificó como Alexis Geovanni, escribió: "Que le costaba pasar las materias a los alumnos todo lo que buscó a no acceder a lo que le pidieron su vida no valía para llegar a esa situación".

Los usuarios que conocían a la maestra de matemáticas de inmediato identificaron al autor de ese mensaje.

"No le hagan caso a un pendejo que desde primer semestre valió madre en UPIICSA".

Pero si es un dato que debe de investigar la FGJEM porque en la UPIICSA y en diferentes áreas del IPN hay un marcado machismo y desprecio a las mujeres, situación a las que no escapan las profesoras.

EL ENTORNO MACHISTA EN EL IPN

El pasado 15 de septiembre, las Mujeres Politécnicas Organizadas hicieron un pronunciamiento por lo que ocurría en el IPN.

"La situación estructural y generalizada por la que atraviesa el Instituto Politécnico Nacional es alarmante, preocupante e inadmisible. El pasado marzo las denuncias por actos de acoso, hostigamiento, misoginia, abuso sexual, y violencia de género dentro de nuestras unidades académicas dieron impulso a la organización y articulación estudiantil debido a la nula competencia e interés de las autoridades del Instituto".

Fue en el IPN en donde las mujeres expusieron sus tendederos para denunciar casos de acoso sexual y la violencia de género que sufrían las alumnas y docentes.

En un documento que hicieron público, las Mujeres Politécnicas Organizadas, expusieron que" la pandemia no era motivo ni justificación para paralizar las facultades que tienen por obligación... atender y accionar contra los acosadores, agresores, hostigadores y feminicidas".

Para el 15 de septiembre, aseguraron, que no existía transparencia en los casos denunciados, ni mucho menos acciones que respalden a las víctimas.

"No queremos compasión por nuestras lágrimas, no basta con la supuesta 'incomodidad' al escuchar nuestros testimonios. Un pronunciamiento, un discurso creyendo que la persuasión basada en el ejemplo va a significar un cambio, nos parece una burla. No tenemos el apoyo de las autoridades, jamás han hecho su labor para protegernos".

Establecieron: "Nos queda claro que en la administración del Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas no recibimos apoyo ni justicia para atención de los casos denunciados".

"Nuestra oferta académica es elegir entre: una educación donde impera el acoso y la violencia, sufrir o desistir".

Ahora a casi tres meses de ese posicionamiento, el asesinato de la maestra de matemáticas les da la razón y las Mujeres Politécnicas Organizadas, que no dejaran de exclamar: "¡En el IPN no estamos todas nos falta la profesora Sandra Ibeth!".

MENSAJE DE UNA DE SUS ALUMNAS

Frida, una de sus alumnas, escribió: Me duele, me quema.

"Porque el día de su desaparición, tuvimos clase sin imaginarnos lo que podría haber pasado, al día de ayer por la mañana que nos habían notificado de su desaparición, con toda la esperanza de verla el día de hoy en nuestra clase, o esperar un mensaje avisándonos que se encuentra bien y haberle otorgado todo el apoyo de su secuencia de Álgebra Lineal, hoy ya no es posible".

LA EXIGENCIA DEL IPN

Al Instituto Politécnico Nacional les cayó una lluvia de críticas al dar el pésame por el fallecimiento de la profesora Sandra Ibeth, sin reconocer que fue un asesinato.

Por su parte, las autoridades del IPN afirmaron estar en la disposición de ayudar a la investigación para que se aclare este crimen que conmovió a la comunidad estudiantil y a la población en general.









