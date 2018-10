Lobo y directivos de la GAM usaban policías para su cuidado personal

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 04/10/2018 09:34 p.m.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, acusó que pese a tener poco más de mil elementos policíacos en la demarcación, sólo unos 800 se dedicaban a la vigilancia de las calles de una de las demarcaciones con más altos índices delictivos.

La razón es que los otros 200 trabajaban para proteger a quien era el jefe delegacional en la anterior administración, Víctor Hugo Lobo, y a algunos directores de área.

En entrevista con La Silla Rota, detalló que a su antecesor por el PRD, lo cuidaban entre ocho y 10 elementos, especialmente en los turnos vespertino y nocturno.

Entonces lo que se está haciendo es regresar a los policías, para que tengamos la contabilidad exacta de los policías que vamos a poner en operación en nuestra alcaldía", declaró.

Cuestionado sobre cómo los policías no cumplían con su deber, explicó: "Un solo funcionario podía utilizar (policías), en este caso los jefes delegacionales y algunos directores. Había muchos policías y otros que no cumplían con sus turnos, como no había una adecuada supervisión eran policías que podían irse temprano, irse a otros puntos y no estar trabajando a favor de la ciudadanía".

En una visita hecha a la nueva alcaldía, algunos empleados recordaron cómo Víctor Hugo Lobo era acompañado de dos policías en moto, y algunos directores lo emulaban.

Incluso uno de ellos dijo que las motos usadas estaban ahora en la zona de resguardo.

