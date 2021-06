"Es un chivo expiatorio", reclama familia de exdirector de policía en Valle de Bravo

Familiares y amigos de José Luis "N", ahora exdirector de Seguridad Pública del municipio mexiquense de Valle de Bravo se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para exigir su liberación pues temen que sea utilizado como "chivo expiatorio".

El mando policiaco fue detenido por supuestamente filtrar información sobre operativos y filtros carreteros a integrantes de un cártel de la droga con orígenes en Michoacán.

Familiares exigen su liberación / Fotografía: Fernanda García

Acompañada de su hijo, un pequeño que llevaba su uniforme de la policía estatal del Edomex, la esposa del comandante, Janeth Estadilla Martínez, declaró que para poder comunicarse con su esposo pasaron más de 48 horas.

"Sólo supe por fuentes extraoficiales que el día viernes 18 de junio él recibió una llamada vía telefónica por parte del fiscal de Valle de Bravo donde le decía que tenía que presentarse a las 13:00 horas a una comparecencia, él descendió de su patrulla a esa hora y me comentan que ya lo estaban esperando, que lo esposaron y se lo llevaron escoltado por cuatro convoyes".

Relató que su esposo ya tuvo su primera audiencia con apoyo de un defensor de oficio, por lo que le encargó que "buscara a un buen abogado".

"Lo noté muy mal, fue muy breve lo que pude hablar con él. Se le acusa de que supuestamente él pasaba información a un cártel, fue lo único que me dijo. (Él es) una persona intachable con una buena reputación y ha llegado y escalado hasta donde llegó por su trabajo, fue parte de la Secretaría estatal y jamás, jamás, permitió los voladores, de hecho tuvo unos roces con algunos jefes superiores por no recibir dinero y no pasarlo más arriba".

Preocupada por el futuro no solo del comandante sino de toda su familia -incluidos su hijo de cuatro años de edad y su hija de nueve-, declaró que busca que el fiscal General del Edomex, Alejandro Gómez Sánchez, le diga las causas de la detención y, en especial, porqué está recluido José Luis "N" en el penal de Otumba.

#Galería | Familiares de José Luis "N", ex comisario de Valle de Bravo, detenido por supuestamente filtrar información sobre retenes y operativos al crimen organizado, se manifiestan y acusan que la @FiscaliaEdomex lo utiliza como chivo expiatorio. #ep https://t.co/lqrWKIKk3E pic.twitter.com/oS7L2pVg3t — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2021

"Deseo pedirle que investigue, que si gusta me acompañe hasta mi domicilio, que rastree cualquier tipo de información que requiera para que vea que nosotros no somos personas que vivimos de lujos, nosotros nos dedicamos al campo también para tener un ingreso extra en el municipio de Jilotepec, mis hijos acuden a escuelas públicas y vivimos al día".

Finalmente reconoció que el ex comisario habría recibido amenazas por parte del crimen organizado años atrás pero siempre rechazó cualquier tipo de colaboración.

Este lunes la FGJEM reveló a través de una tarjeta informativa la detención del mando que llevaba más de 20 años de carrera policial, quien enfrenta concretamente el cargo de cometer delitos contra el correcto funcionamiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

La aprehensión no fue en flagrancia sino que se ejecutó tras una orden obtenida a través de un juez como parte de una investigación en curso.

Esposa del exfuncionario pide que se investigue a su familia, aseguran que son honestos / Fotografía: Especial

En agosto del 2020, el detenido llegó a la administración vallesana como reemplazo de Onésimo Vicente Romero Ríos, quien fue removido de su cargo. En ese momento el alcalde, Mauricio Osorio Domínguez, lo calificó como un hombre "de trayectoria impecable".

José Luis N. llegó en el 2019 a Valle de Bravo como subdirector operativo de la policía estatal en este municipio.

