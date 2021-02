Lo roban y autoridades de CDMX le devuelven su auto a ladrón

Un hecho curioso, pero no por eso menos indignante, sucedió en la Ciudad de México cuando las autoridades devolvieron un auto robado que habían recuperado al ladrón en lugar de a la víctima.

Hugo Cornejo contó a Reforma la travesía que le sucedió desde que fue despojado de su camioneta cuando intentaba venderla, pues al momento de la transacción se la quitaron con pistola en mano y se llevaron hasta los documentos.

Detalló el calvario que le sucedió con la denuncia y las fallas en procedimientos de las autoridades capitalinas.

Primero, Cornejo fue citado por los compradores en Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Ahí tuvo que esperar hasta que le llamaron para pedirle ir a otro municipio, cuando llegó fue abordado por cuatro sujetos armados para quitarle la camioneta.

Posteriormente, el ciudadano asistió ante el Ministerio Público para denunciar el hecho y poco después la camioneta fue localizada en la delegación Venustiano Carranza, a bordo iba uno de los ladrones.

Como el delincuente contaba con los documentos, como la factura y recibos de pago de derechos, lo cual también robó, fue detenido por algunas horas para después ser liberado sin que se indagara el hurto.

“En la Ciudad de México no me permitieron ver la carpeta bajo ninguna circunstancia, una de las personas que me despoja del vehículo es quien detienen a bordo y es quien acredita la propiedad con la documentación que a mí me había robado.

“El Ministerio Público de Recuperación de Vehículos de la Ciudad de México no tomó en cuenta ese informe y le regresa la camioneta al que iba tripulando”, lanzó el agraviado.



Luego de esta situación, el hombre denunció a dos funcionarios de la Procuraduría, Patricia Miranda Ramírez y Ricardo Huergo García, por devolver la camioneta al ladrón sin verificar previamente el reporte de robo.

Información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros detalla que el municipio de Ecatepec se mantiene como la demarcación donde se registran más robos de autos a nivel nacional. En los últimos 12 meses, suma 7 mil 28 robos reportados, de los cuales el 86 por ciento fue con violencia.

lrc