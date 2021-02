Lo que sabemos del programa “Alimentos Escolares en Domicilio” en CDMX

La titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Esthela Damián Peralta, presentó el programa “Alimentos Escolares en Domicilio” en la Ciudad de México.

En videoconferencia en conjunto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaron que esta ayuda surge, "por segunda ocasión, dado que en este primer trimestre pues difícilmente regresarán los niños a la escuela de manera presencial", por lo que se otorgará una tarjeta de ayuda y apoyos alimenticios equivalentes a las familias del programa.

Este es el segundo programa de “Alimentos Escolares Calientes” en apoyo a la educación básica, preescolar, primaria y secundaria para que los alumnos reciben una comida completa y nutritiva en las escuelas, aseguraron.

Debido a la pandemia de la covid-19 por el momento se da esta ayuda para que sea aprovechada en casa para las familias quienes lo requieran, recordaron.

"Es muy parecido al que tuvimos a finales del año pasado, es una entrega de apoyo alimentario a niñas, niños y adolescentes a los que se les otorga el programa 'Mi Beca para Empezar', este tiene un padrón de 1 millón 169 mil 364 beneficiarios y se da en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19", mencionó la titular del DIF.

Además, los recursos que se utilizan son fiscales y federales del Fondo de Aportaciones Múltiples; en esta ocasión se van a invertir 273 millones con 20 mil pesos para la adquisición de los apoyos alimenticios, la compra se realizó a SUPERISSSTE, quien otorgó mejor oferta, precio y calidad.

En total son 15 productos que se distribuyen en 143 puntos; de estos, 55 son Centros DIF; 87 son PILARES y el FIDEGAR.

Esthela Damián mencionó que la entrega arranca el próximo viernes 5 de febrero y está programada para que se realice la convocatoria a través de los beneficiarios o tutores a los que convoca FIDEGAR por correo electrónico.

ALIMENTOS NUTRITIVOS

Este programa de “Alimentos Escolares” busca contribuir al acceso de alimentos justamente en la modalidad caliente, que tienen alta calidad nutricional para contrarrestar los índices de malnutrición que pueden ser anemia, bajo peso, sobrepeso y obesidad de niñas y niños.

Recordaron que el programa está dirigido a preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple.

Para esto se realizó un estudio de peso y talla en las 16 alcaldías en septiembre 2019 y que tuvo una muestra de 10 mil 943 niñas y niños de 2 mil 547 planteles de niveles preescolar y primaria. Y se identificó que 6 de cada 10 niños y niñas padecen sobrepeso u obesidad.

También hay una capacitación que se da a las madres, padres o tutores por parte de nutriólogos que cumple con los siguientes ejes; la inducción, las buenas prácticas, que es la Norma Oficial 251; la preparación de alimentos; y la administración de recursos.

La primera fase de este proyecto tiene que ver con el ciclo escolar 2019-2020, en donde se trabajó ya con 143 planteles educativos que ya tenían cocinas instaladas o adaptadas en la infraestructura de los planteles educativos; en este caso, el DIF de la Ciudad de México entregó utensilios.

En la segunda fase de implementación, en el ciclo escolar 2020-2021, se tienen 186 planteles con cocina prototipo y la autoridad educativa de la Ciudad de México tiene 300 planteles a los que otorga presupuesto para este fin.

Esto significa 329 planteles por parte de la capital que estaría beneficiando a 85 mil 715 menores.

Todo esto será mediante la tarjeta que dice Alimentos Escolares; esta tarjeta se le otorga al Comité -a una persona que administra los recursos-, por cada niño se otorgan 11 pesos.

En el costo se incluyen los perecederos, los no perecederos y el apoyo a tutores que preparan los alimentos, también se da la leche que corresponde y que otorga el DIF de la Ciudad de México. En total el alimento escolar sale en 14.82 pesos, los padres pagan .50 centavos lo que significa que el Gobierno de la Ciudad subsidia 14.32 pesos por cada alimento escolar.

Finalmente, la titular del DIF señaló que el objetivo es llegar al 100% de las escuelas, "pero por supuesto depende de que los padres y madres de familia decidan que así lo quieren hacer. Si la mayoría de padres y madres de familia decide que no, como es el caso de muchas escuelas que no reciben desayunos escolares, pues entonces no se daría en la escuela", concluyó Esthela Damián.

(Ameyaltzin Salazar)