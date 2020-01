''Lo golpearon'' familiares relatan versión de hombre muerto en Oficialía de Ecatepec

Cinco minutos antes de que el señor Humberto Josúe, fue reportado sin signos vitales, aún habló con su comadre Daniela que le pidió no pagar la multa ya que "me golpearon, me metieron la cabeza a la taza del baño. Ve como me dejaron".

Esta escena fue relatada por la señora Daniela, comadre del señor Humberto Josúe que el viernes 17 de enero le avisaron que una patrulla quería subir a la fuerza y a jalones a su hija Camila Antonia.

Humberto Josúe estaba en su casa en compañía de su esposa Guadalupe y al saber que su hija estaba en problemas con la policía, salió corriendo.

Los hechos ocurrían en el Circuito 15 de la avenida Simón Bolívar, de unidad habitacional Las Américas, donde la policía había llegado para detener a jóvenes estudiantes de una secundaria que habían organizado una fiesta.

La reacción del padre fue tratar de bajar a su hija de la patrulla y esto hizo enojar a la policía que lo golpearon enfrente de los mismos vecinos y jóvenes que estaban en el conflicto.

Su esposa Guadalupe recordó: "Lo golpearon enfrente de mi, me lo maltrataron y mataron".

Pidió a la Fiscalía General de Justicia del estado de México que detengan a los policías involucrados porque "asesinaron a mi marido, yo vi como lo estaban golpeando como lo maltrataron, lo mataron enfrente de mis ojos".

Esa noche del 17 de enero, padre e hija fueron trasladas a la Oficialía Conciliadora de Las Américas para que respondieran por alteración del orden en la vía pública y tenían que pagar una multa; de acuerdo con los testimonios del señor Humberto Josúe, los policías lo seguían golpeando.

Su comadre Daniela notó que a Humberto le era difícil respirar así que le pidió a una abogada que estaba en la oficina municipal para reportarle la situación de salud de su compadre.

Sin embargo, la abogada la ignoro en dos o tres ocasiones.

Daniela preguntó por las multas que se tenían que pagar para llevarse al señor Humberto Josúe al ministerio público para denunciar la agresión de que fue víctima por la policía de Ecatepec.

A la misma abogada le informó otra vez que Humberto se sebtia mal, pero la funcionaria municipal tampoco le hizo caso.

Vio como lo empujaron por las escaleras y lo vuelven a golpear. "Tenía problemas de respiración y su ojo izquierdo lo tenía totalmente hinchado", recordó la mujer.

Daniela pagó la multa para que saliera Humberto, pero no le dieron el recibo correspondiente.

En un momento pudo ver a Humberto y decirle que ya había pagado la multa, él reaccionó: "No pagues nada, me golpearon, me metieron la cabeza a la taza del baño ve como me dejaron".

Su comadre le pidió que se calmara, salió a ver a la esposa de Humberto para fuera por los documentos de su hija y poder liberarla.

"No me tardé ni cinco minutos, cuando le dije que si ya me podía atender la abogada y en eso sale un policía delgado y me dice si era familiar del señor que estaba golpeado".

Le dijo al policía, "sí al que golpearon". El policía le mencionó que se acababa de desmayar, pero " al entrar ya no tenía signos vitales, ellos lo mataron".

A pesar de lo que había sucedido no llegó una ambulancia para que lo llevarán al hospital Las Américas.

Los familiares del señor Humberto aseguraron que fueron la policías los que lo mataron a golpes.

De acuerdo a la FGJEM realizó que realizó el levantamiento del cuerpo de un masculino de 38 años en las instalaciones del Juez Conciliador municipal, la necropsia arrojó traumatismo craneoencefálico y golpes contusos en diversas partes del cuerpo.

(Frida Mendoza)