Lo drogan con Escopolamina para robarle; investigan posible modus operandi en antros

La Escopolamina es la nueva droga que utilizan los delincuentes en la Ciudad de México para robar a los asistentes de antros o fiestas, quienes son intoxicados a través de su bebida o por el esparcimiento de la sustancia en el aire provocando su aspiración sin darse cuenta de ello.

El narcótico provoca sumisión, falta de conciencia y pérdida de la memoria, que consumido en grandes cantidades y mezclado con alcohol podría llevar hasta la muerte, señaló el experto en drogas Julián Quintero.

Esto fue informado en el noticiario matutino "Despierta", de Televisa, en donde el reportero Antonio Nieto dio a conocer que desde 2015 sólo han podido comprobarse tres robos mediados por el narcótico y en lo que va de este 2021 se tiene conocimiento de al menos dos casos, uno denunciado ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).



Uno de ellos es el de Víctor Tacher, quien contó al medio que la noche anterior al robo asistió a un antro ubicado en el 64 de la calle Versalles, colonia Juárez, con sus amigos, en donde bebió y después decidió moverse de locación.

Delincuentes drogan con escapolamina a sus víctimas para robarlos en antros de #CDMX. La sustancia provoca que no se acuerden de nada y puede llegar a ser mortal. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/icITXLtrOv — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 6, 2021

Al salir con uno de sus acompañantes las únicas imágenes que recuerda son de él en las escaleras del lugar y luego en un taxi que fue pedido a través de una aplicación y que era conducido por un desconocido.



Las cámaras del lobby de su departamento registraron que un hombre lo llevaba del brazo e insistía con subir a Víctor a su piso, sin embargo el vigilante de la unidad no lo permitió y fue él quien se encargó de acompañarlo hasta su hogar.

Un conductor de taxi por aplicación lo lleva a su hogar / Fotografía: Noticieros Televisa

Al día siguiente, cuando despertó se dio cuenta de que le hicieron cargos y retiros de todas sus tarjetas bancarias.



"Mi poli decía que estaba errático, que traté de abrir puertas de otros departamentos, luego me ayudó a bajar al mío y me dijo que le vomité encima. No tengo idea cómo ingresó la droga a mi cuerpo, tengo total black out", dijo Tacher.

Víctor Tacher y el conductor en el lobby de su edificio / Fotografía: Noticieros Televisa

El otro caso es el de Luis, quien asistió al mismo lugar que Víctor, pero al sentirse desorientado salió del lugar y llamó a sus papás para que fueran por él, por lo que el incidente no pasó a más.



Ante ello la FGJCDMX ya investiga si la intoxicación por Escopolamina se suscitó tras la operación de una banda delictiva en México con fórmulas traídas de Colombia, en donde la sustancia también llamada Burundanga es común en robos a casa habitación y bares.



Sin embargo aún no se genera algún reporte oficial por esta instancia judicial en el que se especifique la introducción de este narcótico al país, pero medios nacionales han reportado casos de robo con esta droga como intermediaria desde 2016.

Por otro lado, en México y Sudamérica su uso es con fines recreativos, sin embargo la Secretaría de Salud sólo ha autorizado la sustancia con fines medicinales, tal como lo señaló en el reportaje Julián Quintero, "En dosis bajas, inhibe el vómito y el mareo".

No obstante al elevar la dosis llega a ser hipnótica y al mezclarse con benzodiacepinas, utilizadas para controlar epilepsia, ansiedad y que sirven también como hipnóticos y relajantes musculares, pueden inhibir la voluntad de las personas.

"Cuando se mezcla con alcohol es altamente peligrosa porque combina todas las cualidades de los depresores y puede causar la muerte", advirtió Quintero.

Por su parte en Colombia se usa para asaltar personas y cometer delitos sexuales y de robo en contra de ellas, incluso la investigadora de la Universidad Católica de Colombia, Sandra Milena, señala que esto ya representa un problema social y de salud inmensurable para su país pues a través de su estudio ha encontrado que tiene efectos de pérdida de memoria a corto y largo plazo.



En lo que va del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha recibido mil 398 reportes de robo sin violencia a casa habitación en la Ciudad de México.