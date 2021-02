Lloran vecinos de Tláhuac y Xochimilco por Fátima

La desaparición y asesinato de la niña Fátima, de 7 años, convulsionó a los vecinos de los límites de Tláhuac y Xochimilco.

La desaparición se dio en la escuela Enrique Rébsamen, pero el cuerpo de la menor fue hallado a unas cuadras, en un terreno baldío de Tláhuac.

Fátima vivía en el 21 de la calle María Dolores Obregón, Colonia San Sebastián, zona que hasta hace 4 años era de Xochimilco y ahora es de Tláhuac aunque en realidad ninguna alcaldía parece hacerse cargo de quienes ahí viven.

¿La reconoces? Ella es la mujer que se llevó a Fátima en auto blanco; ofrecen 2 mdp por información https://t.co/F9B8di46qJ pic.twitter.com/Za7eskmnmf — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2020

Así lo expresaron vecinos que este 17 de febrero realizaron varios bloqueos para pedir la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de los alcaldes de Xochimilco y Tláhuac, José Carlos Acosta y Raymundo Martínez Vite, quienes llegaron a las 4 y media a la zona conocida como el arco, a unos 100 metros de donde desapareció Fátima.

Una situación de la que el propio tío de Fátima, Fernando, se quejó.

“No somos juguetes así como ustedes no son, y no porque estemos abajo de una autoridad nos van a tratar como gatos”, le dijo a los alcaldes que llegaron acompañados del vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, que fue quien llevó la voz cantante y las autoridades de las demarcaciones guardaron un prudente silencio, pues no fueron indiferentes a los gritos de “fuera, fuera” con que fueron recibidos.

Fernando dijo que cuando quieren hacer algo de Tláhuac los mandan a Xochimilco y cuando van a Xochimilco los regresan a Tlahuac.

“Queremos justicia para Fátima”, exigió.

#JusticiaParaTodas Llegó el féretro de #Fátima a su casa, es recibido con aplausos y una porra. pic.twitter.com/lQYXPBmzox — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

No estaba solo en su exigencia. Los bloqueos así lo mostraron. Cierres en la principal avenida Tulyehualco con cordones de seguridad para exigir justicia por Fátima y pintas en los parabrisas de los taxis con mensajes similares y con señalamientos para los choferes que no se unieron.

Frente a la casa llegaron grupos de mujeres para solidarizarse y para advertir que si no llegaba al lugar la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no levantarían los bloqueos.

Manifestantes interrumpen discurso de los alcaldes de #Tláhuac y #Xochimilco, se reporta intercambio de golpes. https://t.co/pIJmAdkEld pic.twitter.com/WVy7tscLAE — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2020

Una de las organizadoras de la marcha y que acudió al domicilio de Fátima, Vanessa Villarruel dijo a La Silla Rota que se organizaron a partir de que supieron que hallaron a la niña.

“A todos los conmovió. Nosotros somos empáticos ante el dolor y pensamos que no solo puede ser ella y mañana podemos ser nosotros. Esto ya es una red”, expresó.

Porque aunque después el vocero de la fiscalía aseveró que no es un caso de trata ni de comercio de órganos, la versión sobrevoló el ambiente.

Pero también hubo quejas sobre el papel de la escuela, y que algunos padres expusieron ante los alcaldes.

Le plantearon que no podía ser que apenas atravesaran los niños la puerta las autoridades se desentendieran de ellos.

También expusieron su molestia que con la feria del amaranto hubiera un exceso de puestos ambulantes y casi se tapara la fachada de la escuela, lo que facilitó que casi nadie viera a la mujer que sustrajo a la niña.

Todas esas quejas detonaron otras como que había zonas donde las luminarias fallan, entonces de nada sirve tener cámaras.

Otro factor de inseguridad es la creciente presencia de taxis piratas y que según expusieron al vocero y a los enmudecidos alcaldes, son en su mayoría de otras alcaldías o incluso de Morelos.

EL LUTO

La calle María Dolores Obregón, en la Colonia San Sebastián vio la llegada de cientos de vecinos y dolientes que acudieron a acompañar a la familia de Fátima.

Desde el mediodía comenzaron a ayudar en el número 21 para la llegada del féretro y la velación.

A la llegada de los medios de comunicación les pidieron a sus representantes respeto.

Les dijeron que hicieran su trabajo pero les remarcaron no entrar a la casa de Fátima.

Es un domicilio de una pequeña fachada con una puerta negra de metal removida para meter el feretro. En el interior se ven globos blancos y un arreglo floral.

Afuera dos cartulinas amarillas. “Exigimos justicia Fátima” y “pueblo unido, necesitamos su apoyo”, coronado por un moño blanco de luto.

Afuera los vecinos defendieron la lucidez de la mamá María Magdalena Antón Fernández.

#JusticiaParaTodas El momento en que María Magdalena Antón Fernández, madre de #Fátima llega a su casa. Exige justicia para su hija. pic.twitter.com/RDu7SbIg64 — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Una de ellas, Blanca Martínez dijo que los momentos posteriores a la desaparición fueron angustiantes para los vecinos y principalmente para María Magdalena, que de la angustia no dormía.

“Diario preguntaba por su hija. Como vecinos nos solidarizamos para ir a volantear y preguntar a los padres para ver si no la habían visto pero al no tener respuesta nos quedamos igual”.

Explicó que la señora es una mamá como cualquiera, que lleva a sus hijos a la escuela, va al mandado y les da de comer a sus hijos.

En la ayuda algunos intentaron volverse protagonistas, como una señora que se puso a vigilar y a regañar a medios de comunicación y movió una puerta para que no se viera donde sería velada Fátima, lo que obligó a una pareja que llevaba un arreglo floral a dejarlo en la calle.

Una señora afirmó que quien se pone a dar instrucciones no es familiar de María Magdalena.

Otra le pidió que abriera y que es una grosería dejar la puerta cerrada e impedir que dejen flores.

Blanca Martínez reconoció que no es un caso frecuente el de asesinato de niños.

Se esperaba que el féretro llegara alrededor de las 3 pero a las 4 una familiar salió a decir que llegaría más tarde porque Fátima iba a ser embalsamada.

Cuando llegó alrededor de las 18:40 horas fue recibida con porras y aplausos.

Minutos después su mamá María Magdalena, de 35 años fue recibida con un bote con dinero, producto de la solidaridad de los vecinos.

#JusticiaParaTodas Colectivo "Violeta" ofrece ayuda a la madre de #Fátima; vecinos y familia se despiden de la pequeña Fátima bajo el coro de “Fátima, Fátima, esta es tu lucha". https://t.co/GEeXErSRzF pic.twitter.com/DeSlPffGci — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Pero ella lo rechazó. Con gritos y sollozos explicó que eso no le devolvía a su hija, y que lo que ella quería era justicia.

Como hizo en el servicio médico forense, volvió a señalar a Alan "N", como un probable responsable. Enfrente de su domicilio agregó un dato adicional: “se hace pasar por Antonio Martínez, el 'Payaso Chito'”.

Pero después su esposo, Luis Aldrighett, de 73 años fue cuestionado por esos señalamientos y pidió no tomarlos en cuenta, ya que ella “se encuentra bloqueada”.