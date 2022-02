Llevan a su "última morada" a peregrinos fallecidos en accidente en Edomex

TEMOAYA.-San Lorenzo Oyamel, una pequeña comunidad del municipio de Temoaya, se vistió de dolor, de ausencias. Seis miembros de la familia De Jesús Esquila salieron por última vez de sus casas, no iban a las recaudarías que tenían en San Miguel Ameyalco, tampoco a ver sus parcelas, este martes, acompañados por todo un pueblo, llegaron a su última morada.

"Ahí van los Esquila", se escuchaba con el paso del cortejo fúnebre que estaba integrado por más de tres mil personas, "eran buenos, no se merecían esta tragedia", susurraban.

En el patio de la casa principal de la familia, los siete cuerpos se reunieron para una última misa, una última vez juntos. En San Lorenzo Oyamel fueron enterrados seis, Josefina, sus dos hijos y tres nietas, una de ellas de apenas un año de vida. El cuerpo de uno más de los integrantes, el de Uriel, partió para San Cristóbal Huichochitlán en Toluca, él era esposo de Anayeli, ella y su hija siguen luchando por su vida en un hospital de Guanajuato.

En tanto, cinco víctimas más de ese viaje a San Juan de los Lagos, fueron enterradas en el cementerio de Molino Abajo y los restos del chofer de la camioneta Sprinter, en la que viajaban los peregrinos quienes visitaban la basílica de San Juan de los Lagos cada año desde hace una década, fuero depositados en su natal Tenancingo.

El mariachi, los globos, "Cruz de madera" y los rezos que se confundían con la música, inundaron las calles de San Lorenzo Oyamel. El luto no sólo se sentía, se percibía con todos los sentidos.

Las lágrimas de los deudos sólo abrían paso a las muestras de cariño y solidaridad que sus vecinos tenían con ellos. No los dejaron solos, incluso en tiempos pandémicos, con el cubrebocas puesto, decidieron acompañarlos. La tragedia fue para todos.

EN AMEYALCO LOS RECUERDAN

Mientras en Temoaya los féretros daban un último recorrido, visitaron la iglesia del pueblo y fueron sepultados entre amor y rabia, en la comunidad de San Miguel Ameyalco, en Lerma, los clientes de los Esquila los recordaban también. Afuera de las recaudarías "Los Milagros" y "Lupita", las flores no faltaron y las veladoras titilaban, los clientes de la familia Esquila decidieron no olvidarlos, no dejar sus almas sin luz de guía.

"Aunque son originarios del municipio de Temoaya, la mayor parte del día la pasaban aquí en San Miguel Ameyalco y, como a todos nos pasa, que pasamos la mayor parte del día en el trabajo que en nuestras casas, para nuestros hermanos temoayenses no es diferente, ya que aquí estaba su trabajo diario. Hacerles saber que aquí en San Miguel Ameyalco sus difuntos familiares hicieron amigos que los recordaremos con cariño", señalaron.

ENTRE EL DOLOR Y LA SED DE JUSTICIA

Aunque se llora la pérdida de la bebé Guadalupe, de Rosa Flores, de Josefina, de Ángel Valdez, de Jenny Martínez, de Vicente de Jesús, vecinos de San Lorenzo, así como de María Fernanda Victoria Marcial, Diana Victoria de Jesús, Gabina Gonzales Estrella, José Luis González Victoria y de Daniela Victoria de Jesús, quienes eran vecinos de Molino Abajo; también se siente temor por los que sobrevivieron y están lesionados.

"Lo que le pido a las autoridades es que nos hagan el favor de presionar a esa empresa ("Transportes Turísticos Guadalupe") y al seguro, que no se deslinden de los gastos que se ocasionó del accidente. Ahorita la presidenta de Temoaya se a acercado y nos ha apoyado en lo que ha podido, no sé cuánto, pero sí está con nosotros, yo le pedí de favor porque mi nieto de 19 años iba a cursar el sexto semestre de Medicina, es lo que pedimos, que no dejen que esos, los de la empresa y el seguro se deslinden de todos los gastos que nosotros hemos estado solventando", comentó Nicolás Martínez, quien enterró a su hija Jenny.

De los sobrevivientes, aún quedan seis hospitalizados en León, Guanajuato.

Así, entre aplausos, luz de fe y sollozos, la tragedia es una herida que supura en Temoaya y de la que, asumen, no saldrán pronto.





