Llena de baches, así luce calle recién pavimentada en Cuautitlán

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Aunque el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli inauguró, a principios de marzo, la carpeta asfáltica de la calle Río Bacabachi, ubicada en el fraccionamiento Colinas del Lago, en menos cinco meses la vía de rodamiento se encuentra en igual o en peor estado que el se conservaba antes de que fuera reparada, señalaron vecinos.

Y es que, a pesar de que la obra costó más de dos millones 900 mil pesos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), la vialidad presenta al menos 10 baches de gran escala y la superficie presenta un desgaste mayor que el que tenía antes de que iniciaran las obras, aun cuando se redujo el tránsito local por la pandemia del covid-19 y por el cierre de las escuelas que existen en la zona.

"La obra la entregaron a finales de febrero o marzo y está peor que antes. Solo duró como dos meses bien y, luego, comenzó a abrirse el concreto y se originaron hoyos que ahora muestran que el pavimento está muy desgastado", comentó Raúl, uno de los vecinos de esta vialidad.

ERA UN SUEÑO

De acuerdo con los colonos, la obra había sido gestionada por varios años por la población, ya que esta avenida es un paso obligado para quienes habitan este fraccionamiento y el de Bosques de Morelos, para incorporarse a la Avenida Constitución, considerada la vialidad más importante del centro de este municipio.

"Desde la administración del priista Víctor Estrada la habíamos gestionado porque le hacía mucha falta, ya que esta avenida se inunda cuando llueve fuerte, por lo que sus condiciones eran malas y estaba llena de baches; pensamos que al fin iba a estar bien, pero nuestra sorpresa es que solo duró cuatro meses", destacó Víctor Rosas, dueño de una tienda de abarrotes de esta vialidad.

Si bien los vecinos apuntaron que, debido a la acumulación de agua que se presenta en esta vialidad cuando se registran precipitaciones fuertes en la zona, es normal que exista un desgaste de la carpeta asfáltica, este año no se ha registrado una lluvia intensa que provoque daños en la misma.

"Que digan las autoridades que este año no ha llovido como en los pasados, porque entonces quién sabe si tendríamos avenida. Parece imposible que se haya desgastado tanto en tan poco tiempo. ¿Qué tan mal tuvieron que hacerse los trabajos para que esté así?", cuestionó Karina Ramírez.

MATERIALES DE MALA CALIDAD

Los vecinos aseveraron que los materiales que se usaron desde el inicio, por parte de los responsables de la obra, no contaban con la calidad que se requería, a pesar de la inversión que se destinó para llevarla a cabo.

"Un día vino un ingeniero, no sabemos de dónde y nos advirtió que no dejáramos que nos entregaran la obra así porque solo le estaban colocando una carpeta de tres o cuatro centímetros y nos dijo que solo nos iba a durar seis meses. No le creímos y resulta que hasta fue antes el desgaste", relata don Raúl.

Aunque La Silla Rota solicitó información al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, acerca de las especificaciones técnicas de la obra, la empresa responsable de la misma y si contaba con un seguro de garantía por parte de la constructora, el gobierno municipal no respondió a esta petición.

Sin embargo, documentos oficiales señalan que la obra formó parte de un paquete de siete obras que fueron proyectadas en el Programa Anual de Obra 2019, mismo que se concursó en el mes de septiembre de ese año y se ejecutó a finales del mes de octubre, con la intención de repavimentar con concreto hidráulico esta vialidad, en el tramo que va de Tenango del Valle a Río Lerma.

RECLAMAN ESTADO DE LA CALLE

Al respecto, el segundo regidor, Pablo Galván, reclamó al alcalde Ricardo Núñez Ayala por el estado que guarda esta vialidad, a pesar de que la empresa que obtuvo el contrato, tardó entre cuatro o cinco meses para terminarla, al tiempo en que solicitó que se reconstruyera ante la ineficacia con la que se realizó la repavimentación.

Al respecto, el presidente municipal atribuyó el desgaste de la misma a la condición de la red de drenaje que confluye en la zona y dijo que se realizaron sustituciones en el colector de aguas pluviales, a efecto de que no se generen inundaciones en esta localidad que dañen el asfalto; sin embargo, alegó que su administración haría uso de la garantía que tiene la obra para que se repare.

Pese a que el edil dijo que sería la constructora quien se haría cargo de la misma, desde el lunes arribó una cuadrilla de dos trabajadores de la Dirección de Obras Públicas al lugar, para hacer cortes al pavimento y comenzar a repararla.

"Supuestamente, la están arreglando, pero solo parece que la están bacheando. La lógica nos dice que ahí en donde están cortando, era donde estaba menos dañada, pero ojalá que nos la dejen bien, porque ya nos costó a todos", concluye Víctor.

(Sharira Abundez)