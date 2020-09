Llegué sin pactos a la Mesa Directiva: Margarita Saldaña

La panista Margarita Saldaña afirma que llega a ocupar la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México sin compromisos políticos y con la mira de que el Poder legislativo esté a la altura para enfrentar la pandemia. La nueva presidenta de la Mesa Directiva asume el tema como personal, ya que dio positivo a la prueba de covid-19 el 14 de mayo, tardó casi dos meses en quedar libre del virus y aún tiene secuelas. El Congreso puede hacer mucho más, afirma.

La panista, quien fue jefa delegacional en Azcapotzalco entre 2000 y 2003, y coincidió con el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la capital, recuerda que durante los dos primeros años la relación fue buena, pero al tercero, el cual coincidió con las elecciones intermedias, hubo castigo y le recortaron el presupuesto a la demarcación.

La panista se declara lista y concentrada en cumplir con su nuevo encargo legislativo y entre sus prioridades estará revertir el rezago legislativo que se agudizó con la pandemia. No descarta buscar la candidatura a la alcaldía de Azcapotzalco y volver a gobernarla. Aclara que la mejor forma de mostrarse es hacer un buen trabajo en la Mesa Directiva.

SERÁ RATIFICADA EL 5 DE SEPTIEMBRE

Saldaña atiende la llamada vía telefónica. Entrevistada menos de un día después de que la Junta de Coordinación Política propuso su nombre para convertirse en la próxima presidenta de la Mesa Directiva, en sustitución de Isabela Rosales, espera ser ratificada por el Pleno el 5 de septiembre.

"Es uno de los grandes honores y reconocimientos para quienes estamos en la política y hacemos carrera legislativa, que aspiramos a tener este tipo de representación y pues gracias a Dios, aquí estamos y agradezco a mi coordinador que me haya considerado".

Propuesta por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe, su nombre fue la segunda opción, ya que la primera, Federico Döring, fue vetada por la coordinadora de Morena, Martha Ávila.

- ¿Llega con compromisos?

- No hice ese tipo de pactos, no hablé del tema de ningún diputado, ni con ningún grupo parlamentario. Mauricio Tabe, coordinador de la fracción del PAN, desde el inicio me dijo que había un compromiso para proponer a Federico Döring, por la experiencia que tiene.

"No fue una sorpresa que la propuesta fuera Döring. Lo sorpresivo es que fuera vetado, rechazado y supongo que Mauricio buscó esa negociación, hasta que vio que no iba a prosperar. Me dijo que yo era la legisladora con más experiencia. Le comenté que no había inconveniente y ojalá fuera aceptada y así fue. No hubo compromiso previo de ´me voy a portar de esta manera u otra´, no fue negociada por Tabe", asegura.

Añade que los integrantes de la Jucopo de Morena tampoco recorrieron caminos oscuros para ver si su propuesta transitaba o no. Tabe hizo la propuesta, ellos la aceptaron y votaron a favor.

"Llego con la libertad de hacer un trabajo justo y que le sirva a la ciudad, a los legisladores, es el objetivo, guardar la institucionalidad de la investidura de la presidencia de la Mesa Directiva".

LOS TEMAS QUE VIENEN

La Silla Rota le preguntó sobre cuáles son los temas más importantes que se esperan para el actual periodo de sesiones. Responde que son la armonización de leyes derivadas de la Constitución local, pues algunos plazos ya vencieron o se alargaron, como ocurre con el tema laboral.

Otros son los temas de pueblos y barrios indígenas o qué va a pasar con la redistribución de demarcaciones territoriales, si se van a conservar como están. A ellos se suman los de cada año, como son el presupuesto, el Código Financiero, que son fundamentales para el impulso que se le tiene que dar a la economía.

"Sabemos que la pandemia nos ha dejado muy mal en ese sentido, es algo que debemos ver cuidadosamente", remarca.

Un tema que tomará mayor importancia es el de salud, derivado de la emergencia que ha significado la covid-19.

"Se debe hacer de manera profesional, con una nueva visión, no solo por el tema de pandemia sino por otros. Junto con la Jucopo, en conferencia, podremos hacer una buena agenda legislativa".

YA ME CONOCEN

Saldaña, quien es una persona que suele reír de manera frecuente y atiende de manera amable, ya ha sido presidenta de la Mesa Directiva, cuando Jesús Martín del Campo se ausentó. Tiene fama de ruda y firme. Se le pregunta cómo actuará frente a un Congreso de mayoría morenista, que además tiene un ala dura, encabezada por Valentina Batres y la propia Martha Ávila.

- ¿Le temblará la mano para poner orden?

- De alguna manera ya me conocen; como he tenido la oportunidad de ser presidenta, lo que me puede ayudar y lo que ellos llaman firmeza, es el apego a las reglas, lo que dice la Constitución, la Ley orgánica, el reglamento, expresarse dentro del marco jurídico sin que se sientan atropellados sus derechos como legisladores. Eso lo hacemos apegados a la norma, algunos piensan que es firmeza; es apego a la legalidad.

- ¿Es dura?

-Soy una persona abierta, tengo apertura para que las cosas se expresen y no tienen que hacernos daño. Lo que cuenta es la votación, respetando la normatividad, ayuda mucho.

RECONOCE REZAGO

- ¿Cómo buscará ser diferente a sus antecesores, Jesús Martín del Campo e Isabela Rosales?

-Siempre buscamos el estilo diferente. Ellos hicieron el trabajo que les correspondía. Isabela me tocó vivirla más como legisladora que como presidenta. Hicieron un trabajo digno. Yo buscaría, sin que signifique ser diferente, que no demos concesiones, que haya apego a la legalidad, que haya respeto.

- ¿Hay rezago legislativo?

-Sí. Las comisiones por una u otra razón no han concluido leyes. Rezago es desde el año pasado, y Tabe junto con la Jucopo hicieron toda una agenda sobre cómo deberían ir fluyendo las cosas para evitar el rezago, pero la pandemia y la indefinición de sesionar virtualmente y si sería válido o no hacerlo, sí influyó. Es una de las cosas en la que debemos poner atención es en abatirlo en la medida de lo posible.

EN RECINTO SE DIFICULTA GUARDAR LA SANA DISTANCIA

- ¿Las sesiones deben ser presenciales?

-Es algo que no puedo contestar, debe ser acuerdo de la conferencia. Lo presencial no parece tan práctico, guardar la sana distancia es muy difícil en el recinto; debes prohibir la entrada a asesores y a todo mundo, es un gasto extra. Todo lo que se tiene que estar sanitizando, es un gasto finalmente. Los baños se tienen que estar limpiando en cada momento. Todos están sentados con tanta distancia, en las galerías, las corraletas, las curules y no es tan fácil.

"Ahora no se presta, es estar manipulando papeles, herramientas, no creo que sea tan fácil. Es una decisión que se debe tomar en conjunto. Es de esas primeras decisiones a tomar, qué tanto conviene, que tanto el recinto se presta a esa circunstancia. Ya de manera normal, sin pandemia se limitaba la entrada, el recinto es pequeño. Aquí lo que interesa es el compromiso.

- ¿El gobierno capitalino ha estado a la altura de la pandemia? ¿El Congreso?

-Yo creo que falta mucho por hacer al respecto. Debemos de pensar en conjunto, cómo hacer que se pueda vivir dentro de lo que es la pandemia sin que esto acabe afectando la economía y el trabajo de personas y la atención médica. Hemos visto que ya hay reglas que se tomaron en algunos lugares. Debemos de buscar que, si bien es cierto, lo que se aprobó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene la libertad de dirigir el presupuesto más, que se aplique de manera tal que la ciudadanía salga favorecida.

"El Congreso puede hacer muchísimo más. Si vemos esto con la madurez que se debe tener, más que por posturas políticas podemos sacar adelante otros temas. La gente lo que quiere ver es que haya soluciones, que se les ayude a agilizar trámite, que se les ayuda a presentarse a su trabajo con las medidas que se deben tener y recordar que parte de la economía se mueve por pequeños comerciantes e industrias y brindar seguridad de que no se les molestará, son cuestiones en las que debemos enfocar mucho si queremos sacar rápido esta pandemia y semáforos rojos y naranja".

TUVE COVID

Señala que parte de su preocupación sobre si debe haber sesiones presenciales es porque ella sabe de los efectos de haber tenido la covid-19.

"Tuve covid. Me fue bien, no requerí hospitalización o ese tipo de atención, nos dicen enfermos leves. Nunca perdí el sentido del gusto y del olfato. Pero tengo aún molestia en la garganta. Al inicio sí tuve tos muy fuerte. Empecé el 14 de mayo y di negativo hasta el 9 de julio. Estuve en aislamiento y en ese tiempo además de la molestia en la garganta, tuve dolor en las articulaciones, en las piernas, cansancio, una temporada muy fuerte de agotamiento; son los problemas que tuve. Lo más agotador es la incertidumbre de cuándo se te van a quitar las molestias, sientes que ya se quitaron y de repente volver a sentir los dolores, el cansancio. Los doctores dicen que son secuelas y poco a poco se irán".

- ¿Su ánimo como estuvo?

- Estás en la incertidumbre, caes en estado de estrés muy fuerte. Yo había sido muy cuidadosa, no tengo ni la menor idea de cómo lo pude tener. Recibía del súper las cosas.

RELACIÓN INSTITUCIONAL

También se le recordó su época cuando fue jefa delegacional y la relación con López Obrador.

"El primer y segundo año fue una buena relación institucional, respetuosa; sin embargo, cuando empieza esto de los procesos electorales cambiaron las cosas. Nos hicieron recorte a delegaciones con un presupuesto mayor. Había obtenido recursos para la zona industrial de Vallejo los cuales fueron recortados; de ahí en fuera la relación no fue mala. En mi caso transitamos bien. Yo respete y traté que me respetaran. Ese periodo fue institucional. Yo siempre traté de respetar su trabajo".

-¿Le gustaría volver a gobernar Azcapotzalco?

-Es buena pregunta, me concentraré. Siento que ese trabajo trae consecuencias. Creo que me debo concentrar en esto y que si hacemos muy ben trabajo pudiera haber esa situación, pero no estoy pensado esto. El que mucho abarca poco aprieta. No descarto nada pero tampoco me voy a estar dividiendo.

Saldaña, quien también es escultora, dice que aunque dedica poco tiempo a la actividad, ha tenido algunas exposiciones y es promotora cultural. Pero no la abandona. Se le pide comparar que si su nuevo encargo es complicado, como puede ser una escultura.

"Todo material es complicado, pero la creatividad da la posibilidad de conjuntar", concluye.

fmma