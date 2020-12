Llaman a no realizar fiestas y reuniones en CDMX por Año Nuevo

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un llamado a los habitantes de la Ciudad de México para que este 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021 no realicen fiestas ni celebraciones y cumplan con las medidas sanitarias para disminuir los contagios de coronavirus debido a que la capital se encuentra en emergencia sanitaria.

"Viene Año Nuevo, viene el 31 y el 1° de enero, pedirles que no realicen fiestas, que las celebraciones sean esencialmente con la familia con la que vivimos, que en la medida que cumplamos con las medidas sanitarias pues más rápidamente vamos a ir disminuyendo las hospitalizaciones, y por supuesto, las lamentables defunciones que hemos vivido como ciudad, en las últimas semanas", añadió.

En videoconferencia de prensa, la mandataria local informó que al 29 de diciembre en la ciudad hay una ocupación hospitalaria de 5 mil 961 personas: 4 mil 391 no intubados y mil 570 intubados. Mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se reportan 8 mil 289 enfermos de covid-19 hospitalizados: 6 mil 252 no intubados y 2 mil 37 intubados.

"Esta es la disponibilidad en este momento, de camas generales, son 24.2 por ciento, mil 411 camas en la Ciudad de México, en las distintas instituciones, y de terapia intensiva son, de intubación 25 por ciento. El día de hoy se incrementó de manera muy importante más hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual manera del ISSSTE Tláhuac, que también amplió el número de camas de intubación, y Sedesa todavía tiene algunas camas para intubación", precisó.

Sheinbaum Pardo solicitó de manera importante a la ciudadanía no esperar hasta el último momento para acudir a un hospital covid-19, debido a que en la medida en que ingrese de forma oportuna la posibilidad de salir más pronto es mayor.

"Muy importante el uso del oxímetro una vez que han dado positivos para poder medir su saturación de oxígeno, y en caso de reducirse de 90 por ciento, pues es muy importante que hablen al 911, a LOCATEL, ahí se les da orientación médica; y en caso de bajar todavía más, pues ahí mismo se les orienta para que ya sea por sus propios medios o por una ambulancia puedan llegar a un hospital", puntualizó.

Indicó que el día de ayer se registró la incidencia más alta en cuanto a atenciones covid-19 al 911 al reportarse 497 llamadas, de las que 243 fueron despachos de ambulancias, que a su vez se tradujeron en 68 trasladados a hospitales.

Señaló que en términos de los ingresos hospitalarios, esta semana no crecieron como las anteriores.

"Nos han informado de distintas instituciones, el tiempo de residencia en los hospitales ha aumentado un poco, comparado con los meses anteriores, pero es importante mostrar como los ingresos hospitalarios siguen siendo muy altos, pero por lo menos no están creciendo como en las semanas anteriores", añadió.

La Jefa de Gobierno señaló que el día de ayer se realizaron nuevamente 22 mil pruebas diarias de covid-19 en la Ciudad de México e informó que la tasa de positividad en la capital es de 24 por ciento.

En cuanto al Programa Hogares Responsables y Protegidos, se han entregado 104 mil 889 kits y se han realizado 4 millones 243 mil 249 visitas informativas casa por casa para disminuir contagios por covid-19. Además, de que se han sanitizado 209 mil 669 puntos de la capital.

5 REGLAS PARA EVITAR CONTAGIARSE Y CONTAGIAR A LOS DEMÁS DE COVID-19

- Quédate en casa. si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la Sana Distancia siempre.

- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

- Si eres positivo a covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.