Llama Higinio a un "pacto texcocano" para definir candidatura de Morena en Edomex

"Hago el llamado porque sé que podemos lograr el consenso, porque de mi lado no existe obsesión por ocupar este cargo. Es lo mínimo que le pido a mis dirigentes nacionales y a Mario Delgado. No me pongan a competir contra quien no deben competir; déjenme, en todo caso si así lo quieren ver, echarme un tiro pero contra los priístas, contra ellos sí hay tiro. No hay tiro con mis amigos y compañeros y si es con el PRI les aseguro que lo ganamos", dijo.