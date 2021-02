Lío en FCPyS: complican firma de contrato a profesores +fotos

Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM denunciaron complicaciones para pagos y firmas de contratos que la administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) les hizo pasar.

De acuerdo con fuentes de La Silla Rota, una persona afectada relató que "un número considerable de profesores y trabajadores de la UNAM, académicos por asignatura, en mi caso, cobramos por cheque en nuestras facultades. Por la pandemia, la administración solicitó datos para gestionar el pago por depósito, lo que nos llevó, una vez enviados los datos, tres quincenas en promedio", comentó.

Posteriormente dijo que los depósitos no llegaron a muchos profesores por lo que tuvieron que llamar para tener información al respecto y se les informó que se aplicaría el pago por transferencia bancaria a partir de la primera quincena de junio y los dos cheques previos (mayo), pero que habría que recogerlos en la FCPyS de 10:00 a 12:00 horas, por orden alfabético, durante tres días pese a la recomendación de la secretaría de salud de quedarse en casa.

"La fila a quienes como yo, llegamos treinta minutos antes, nos llevó una hora y media. Uno de los dos cheque no cobrados, fue cancelado o 'no liberado', según información del banco, por lo que hubo que llevarlo a rectoría para solicitar su reposición"

Señaló que después tuvieron que hacer otra fila y la entrega de un folio que les dio la UNAM para recoger el nuevo cheque el lunes, de 10:00 a 13:00 horas en mezzanine "hoy al parecer, quienes podemos estar en el mismo caso, somos un número inmenso de personas que esperan cobrar su pago de mayo", aseveró.

"La fila está de la entrada de rectoría, del lado de la biblioteca central, hasta la facultad de filosofía y letras. Hoy 22 de junio, el clima cambió, llueve y hace frío. Así las cosas", dijo la persona afectada.

Más dificultades

Este lunes asistieron algunos académicos para recibir su pago, sin embargo también se les pidió asistir a los docentes para firmaran el contrato para el siguiente semestre, pero se les avisó con un sólo día de antelación.

Que firmen un contrato es esencial para que puedan recibir su pago por el trabajo de profesorxs adjuntxs y porque es parte de sus derechos laborales. Si están en esta situación contacten a @cinthiallely, @Abrilssss o @perrito_miado — CEO de Neza (@morraproletaria) June 9, 2020

En el lugar denunciaron que la fila era inmensa, que tienen un horario muy limitado y además se interpone con el horario de sus clases.

"Una hora formada y cierran a la una", comentó un inconforme "Y lo peor del caso es que no puedo venir antes porque imparto clases de 9 a 11 y solo es los lunes" , "Llegué 11:25, son 13:31, en este momento suspendieron la fila, atenderán hasta el último que llegó antes de esa hora. Llevo horas formada, la fila llega aún hasta filosofía, delante de mí aún hay unas 50 personas. Si me voy, corro el riesgo de no poder cobrar por otro periodo igual, pues la gestión es algo burocrática".

(Ameyaltzin Salazar)