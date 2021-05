Línea 12: nueve años de operar con fallas, deficiencias e interrupciones

Desde que se inauguró, la Línea 12 del Metro ha operado con interrupciones en su servicio, reparaciones en algunas columnas que han sido reforzadas como la de Gitana y avenida Tláhuac, o el reforzamiento de una ballena entre Nopalera y Zapotitlán, dañada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Aunque inicialmente su costo estaba programado para ser de 17 mil 583 millones de pesos, de acuerdo con el documento Análisis Costo Beneficio de la Línea 12, elaborado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de 2009, se disparó y en febrero de 2015 ya sumaba 55 mil millones de pesos, según informó en ese entonces la comisión investigadora de la Línea 12, de la Cámara de Diputados.

A ello se agrega que, pese a su costo, los transbordos quedaron mal. El de Atlalilco es el más largo de toda la red del Metro y para recorrerlo se requieren entre 10 a 15 minutos, pese a que tiene hasta bandas transportadoras. El de Mixcoac solo tiene un pasillo que conecta la línea 7 dirección Barranca del Muerto a la línea 12, por lo que en horas picos los usuarios se apretujan ahí, arriba de las vías. En algunas estaciones, sobre todo las cercanas a Tláhuac, las escaleras eléctricas no se instalaron y en su lugar hay un espacio rellenado de concreto.

SERVICIO INTERRUMPIDO

En marzo de 2014 el servicio se interrumpió un año 7 meses en 11 estaciones, debido al llamado desgaste ondulatorio, causado por la fricción de las ruedas, cuyo eje es mayor al de los rieles. De acuerdo con el gobierno capitalino de entonces, encabezado por Miguel Ángel Mancera, de no haberlo hecho existía el riesgo de un accidente en sus tramos con curvas.

El 16 de agosto de 2017, el entonces director de la Línea 12 y expresidente de la Comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, Jorge Gaviño, en su discurso por el 48 aniversario del Metro en la Ciudad de México, se refirió a la obra de la Línea 12 y previó que su mantenimiento siempre resultaría costoso, de alrededor de 200 millones de pesos anuales.

Recordó que luego de 20 meses sin prestar servicio en 11 estaciones, la inversión para reanudar la operación fue de mil 200 millones de pesos. "El gobierno de la ciudad realizó trabajos de sustitución de rieles, balasto, durmientes y fijaciones que habían fallado por deficiente calidad y el mal diseño del trazo modificado".

Aclaró que la corrección de esas fallas de origen y la ejecución de las obras de la línea no eran definitivas.

"Lamentablemente, los efectos de esos errores serán permanentes. La línea 12 representa una problemática especial que estamos atendiendo, con un costo elevado de mantenimiento".

También mencionó que mucho se ha hablado de la problemática electromecánica, trazos de curvas, sobreelevaciones, trocha mal calculada, desgaste ondulatorio, fijaciones fracturadas, durmientes defectuosos y de mala calidad, balasto pulverizado, pero expuso que en la obra civil y electromecánica se tuvo un sobrecosto de casi cinco mil millones de pesos, más los 1 mil 200 millones para la habilitación del viaducto elevado.

"Todo ello sin tomar en cuenta las escaleras eléctricas, elevadores y otros conceptos".

AFECTADOS POR EL SISMO

Diversos vecinos de Tláhuac recuerdan que entre Periférico y la estación Zapotitlán se sentían vibraciones en el recorrido del tren. En la curva para entrar a Zapotitlán también se escuchaban rechinidos metálicos, y cuando fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 el servicio volvió a suspenderse entre Periférico Oriente y hasta Tláhuac. Como en 2014 y como ahora, las unidades de RTP entraron al quite para transportar a las personas de la alcaldía que usaban el metro cotidianamente en ese tramo, pero hacían más tiempo.

Además, las estaciones Olivos -cerca de donde se desplomó la ballena el pasado 3 de mayo- y Nopalera sufrieron daños en una columna y en la parte de arriba.

Don Roberto Ruiz comenzó a fines de septiembre de 2017a vender carnitas en la calle Juan de Dios Peza, a una cuadra de Guillermo Prieto, en la colonia Miguel Hidalgo, donde en ese tramo el metro pasa y no por avenida Tláhuac. A partir de octubre de ese mismo año vio como llegaron muchas máquinas para instalar trabes de acero para reforzar la ballena que está a unos metros de su negocio. Se tardaron 7 meses en la obra.

"A mí me afectó mucho y no hubo apoyo del gobierno, sólo cerraron. No vendía yo y no venía gente, entonces empezamos a volantear para cerrar el negocio y dar servicio a domicilio. Desde antes de la pandemia".

#Metrópoli | Don Roberto comenzó vender carnitas en 2017, poco después, llegaron muchas máquinas para instalar trabes de acero para reforzar la ballena que está a unos metros de su negocio. Se tardaron 7 meses en la obra y cerraron estaciones. #ep https://t.co/lVuxAJEqGt pic.twitter.com/qkngou5eqe — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

Recordó que en el metro no hubo servicio en varias estaciones. Se había cuarteado donde estaban las trabes. Otra falla que mencionó es el hundimiento de unas columnas delante de Zapotitlán, por el llamado Paso de Conejo, en una parte que está sobre terracería. Sobre el rechinido cada que pasaba el tren, dijo que siempre se ha escuchado.

#Metrópoli | Don Roberto mencionó el hundimiento de unas columnas delante de la estación Zapotitlán, por el llamado Paso de Conejo, en una parte que está sobre terracería. Sobre el rechinido cada que pasaba el tren, dijo que siempre se ha escuchado. #ep https://t.co/hDs2p0xD2D pic.twitter.com/RcJiLAMnoB — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

SERÍA EL COLMO QUE FUERA POR UNA MALA SOLDADURA

El urbanista y ex titular de la Agencia del Espacio Público, Roberto Remes, quien fue el prologuista del libro "Historia de una infamia, Línea 12", escrito por el entonces diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco Oliva, fue consultado por La Silla Rota sobre la caída de la ballena.

Se mostró sorprendido.

"Pues sigo pensando que las fallas son puntuales, el problema es que no hay una respuesta sistemática o sistémica a las mismas ... y en este caso el resultado fue demasiado lejos", dijo.

"Bueno de lo que se habla es que la soldadura estaba mal. No sé si esto se vaya a confirmar en los peritajes pero me parecería el colmo que por una mala soldadura se pierdan tantas vidas y se cierre la línea", agregó.

"No es algo que ocurra por malos gobernantes al final de cuentas, independientemente de que sí los tengamos", aclaró.

Planteó que el director responsable de obra, el residente del tramo de obra, el que calculó la estructura, personal de campo fue el que falló, personal de certificación, empresas certificadoras, y "un aparato jurídico técnico que no tiene la capacidad para dar seguridad".

Eso no implica que no haya responsabilidades políticas, "pero en este momento la cara de esas responsabilidades políticas son los que están a cargo, que son justo los que andan buscando culpables en otros lados, y que responden con intolerancia a las preguntas de los periodistas", dijo en alusión a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

REVISAN COLUMNAS

Trabajadores del Instituto de la Seguridad de las Construcciones recorrieron las columnas de la Línea 12, sobre avenida Tláhuac, hacían mediciones y tomaban apuntes. Algunos llevaban aparatos de topología y también se detenían a usarlos. De acuerdo con el área de prensa, a la línea 12 acudieron 33 cuadrillas a hacer revisiones y el informe será presentado el próximo 10 de mayo por el titular de la Secretaría de Obras, Jesús Antonio Esteva.

La Silla Rota también recorrió algunos puntos de la zona donde los vecinos han expuesto que hay problemas.

Una vecina de Zapotitlán afirmó que en los años que ha operado la línea, nunca había visto que trabajadores del ISC recorrieran la estructura.

"Antes no pasaban". Pero después del 3 de mayo, comenzaron a hacerlo.

Como don Roberto, recordó que los rechinidos de la curva de Zapotitlán se escuchaban a lo lejos y que además con el sismo sí se cayó "como tierrita" de las columnas.

En el recorrido también se vio que una columna que en el transcurso de estos años ha sufrido daños, en la esquina de Gitana, y a la cual se le hizo un anillo alrededor para reforzarla.

#Metrópoli | Este es el lugar donde la ballena de la #Línea12 que resultó afectada durante el terremoto del 2017 fue reforzada con columnas y trabes metálicas. #ep https://t.co/hDs2p0xD2D pic.twitter.com/zvuUuTfGaN — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

La zona donde ocurrió la caída de la ballena ya fue abierta al tránsito vehicular y ahí la circulación se vuelve lenta, ya que los curiosos se asoman a ver la enorme mole de concreto en el suelo, y una base de acero doblada como plástico, y un carro rojo aplastado.

Al lado, sobre ese mismo camellón, ya hay colocadas dos cruces en homenaje a las personas que fallecieron.

#Metrópoli | Abajo de camellón donde cayó parte de la estructura de la Línea 12 del #MetroCDMX, fueron colocadas cruces en homenaje a los fallecidos. #ep https://t.co/hDs2p0xD2D pic.twitter.com/h9axJRgVbU — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

Para este 7 y 8 de mayo se espera una marcha para pedir castigo a los culpables.