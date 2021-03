Lilia vacunó y fue vacunada contra covid: "se siente bien poder aportar"

Lilia López Reyes es enfermera. Trabaja en el ISSSTE. Por ser personal de salud, ya recibió la vacuna contra la covid-19. Además, también estuvo presente en la Jornada de Vacunación en Cuajimalpa, una de las tres alcaldías en la Ciudad de México donde inició la aplicación de la vacuna entre adultos de 60 años y más.

Entrevistada por La Silla Rota, describe que entre quienes acudieron a la escuela secundaria 211, Antonio Castro Leal, en Cuajimalpa, vio miedo entre los adultos de 60 años y más, e incluso ya a punto de ser inyectados, aún estaban dudosos de que se las aplicaran.

Ella misma, cuando iba a ser vacunada, reconoce que también tuvo algo de miedo. Pero ahora está segura de que vale la pena recibirla y que al vacunar aporta su granito de arena para vencer al coronavirus.

-Da miedo. La gente decía ´¿me la pongo o no me la pongo? Se persignaban y pedían ´que Dios nos ayude´. Ya a mí personalmente sí me dio miedo, pero sé que me la debo de poner y me debo de proteger porque sí da miedo contagiarse.

Al recibirla, que en su caso fue la Pfizer, describe que luego sintió dolor de brazo, un poco de mareo, malestar general, que le empezaron a doler los huesos, las piernas y rodillas, le dio un poco de fiebre y dolor de cabeza. La segunda fue casi igual con un poco de diarrea y cansancio.

"Todos íbamos bien cansados al otro día, fue a principios de marzo".

-Anímicamente, ¿cómo se sintió?

-Que valió la pena, de tener la sensación de que me va a proteger y que además voy a cuidar a los míos. Si sales con miedo. No sabe uno si están bien los demás y si ya estuvieron en contacto con alguien con covid, entonces sí vale la pena. Me protejo y a los míos.

Enfermera Lilia López Reyes

-¿Que se siente aplicarla?

-Que estás ayudando a la gente a echarle ganas y que una pone su granito de arena.

LOS ADULTOS MAYORES IBAN FELICES

De 56 años y con 37 como enfermera, Lilia López Reyes dice que aplicó vacunas tanto a compañeros de personal médico como a adultos mayores de Cuajimalpa. En su caso les aplicó a estos últimos la Astra Zeneca. En la primera jornada que participó el horario fue de 8 a 15 horas. En la segunda de 8 a 8.

"En Cuajimalpa la gente iba más entusiasmada, eran adultos mayores, estaban felices de aplicarse la vacuna. Qué bueno que están grandes y que quieran seguir adelante. Algunos hasta me decían ´sáqueme la foto´. Qué bueno que haya ese entusiasmo.

También atestiguó que había gente que sí se la quería poner, pero no eran de la alcaldía o no tenían la edad requerida.

"Nos tocó ver gente que no tenía la edad y la quería. Al inicio el problema es que no puedes comprobar tu dirección o no llevaban su credencial de elector y los atoraban, es la logística que se tiene y nosotros nos dedicamos solo a vacunar".

Al preguntarle cómo le hacen para ser tan veloces en la aplicación de la vacuna, ya que La Silla Rota ha constatado que para aplicarlas en dos minutos lo hacen con cuatro personas, responde que reciben capacitación, porque además cada vacuna tiene sus propias características.

"Te tienen que dar capacitación. La Pfizer viene con hielo seco, en una caja, con varias dosis, entonces cuando llegaba era el personal de Salubridad el que las recibía y ellas preparaban el biológico, pero primero esperaban a que se descongelara. Cuando esto ocurría ya lo preparan con otra solución, ese frasquito es el que los llevaban para aplicar. Cada frasco tiene cinco dosis, la cual una enfermera lo prepara y otra lo aplica.

"En el caso de la Astra Zeneca, ahí sí la temperatura era diferente, pero había otra que preparaba y otra las aplicaba. Yo era pura aplicación".

-Usted que ya fue vacunada y también vacunó, ¿qué les diría a quienes se resisten a ponérsela?

-Que crean, no es un juego, que se cuiden y si pueden aplicársela, que se las pongan, de algo nos va a ayudar. Así nos cuidamos y vamos a poder ayudar a los demás, un año de pandemia ya es mucho.









(Sharira Abundez)