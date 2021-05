Líder morenista acude a Neza para hacer proselitismo con candidato de coalición

NEZAHUALCÓYOTL.- Citlali Hernández, secretaría general de Morena acudió esta tarde al municipio de Nezahualcóyotl para respaldar el proyecto del candidato a la presidencia municipal por la coalición "Juntos Haremos Historia", Adolfo Cerqueda Rebollo.

Durante su visita a la colonia Agua Azul, aseguró que el próximo 6 de junio llegará la Cuarta Transformación al segundo municipio más poblado de la entidad para consolidar el proyecto de nación en una de las zonas con mayores pendientes en materia de seguridad, obra pública y movilidad.

"Neza forma parte de la zona metropolitana hay varios pendientes las vialidades, la inseguridad, las falta de servicios. Me parece que pueden alinearse muy bien las estrellas con la colaboración del gobierno federal, con la intervención del gobierno municipal, (para que) puedan comenzar atenderse esas necesidades de servicios que existen todavía", dijo.

#Metrópoli | Esta líder de @PartidoMorenaMx, acudió al municipio de Nezahualcóyotl para respaldar el proyecto del candidato a la presidencia municipal por la coalición "Juntos Haremos Historia". #ep https://t.co/BxK9yhNkG9 pic.twitter.com/qslVrGKKH8 — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2021

En tanto, Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato de Morena, PT y Nueva Alianza, aseguró que a lo largo de la campaña ha recibido una respuesta favorable en todo el territorio local por parte de los vecinos, quienes confían en la consolidación de la 4T, y agradeció el respaldo por la dirigencia nacional del partido.

"Yo estoy muy agradecido porque aceptación que hemos tenido porque la gente confía en que ahora el 6 de junio vamos a poder ver concretada la Cuarta Transformación en nuestro municipio"

"Es una responsabilidad muy grande es una responsabilidad mucho más grande para mí porque hoy viene conmigo alguien que está respaldando el trabajo y que también está constatando lo que nosotros día a día estamos haciendo en la calle", comentó.

Afirmó que la gente tiene una expectativa muy grande en este proceso electoral para los candidatos de Morena, por lo que aseguró "no les vamos a fallar no mentir, no robar, no traicionar y la gente es la que nos tiene que decir cómo es que lo tenemos que hacer para dar un mejor servicio".

Indicó que los nuevos rostros de Morena en Nezahualcóyotl forman parte de una nueva generación dentro de la política nacional, que a partir de los preceptos y principios del proyecto de nación deben de seguir transformando con un granito de arena todos los rincones del país.

Ambos realizaron una caminata por calles como Laguna de Términos, Lago Atitlán y Lago Tequesquitengo, para luego realizar una segunda reunión con vecinos de la colonia Benito Juárez Primera Sección.





