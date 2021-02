Líder del CJNG, detrás de desaparición de jóvenes de Azcapotzalco

Luego de que La Silla Rota diera a conocer que la desaparición de dos jóvenes del Bar Quito de Azcapotzalco está relacionada con una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, el abogado de las víctimas Guillermo Torres aseguró que en la carpeta de investigación se menciona a "El 20", quien las indagatorias lo señalan como presunto líder de una célula del CJNG.

El anuncio por parte del litigante fue este viernes durante una marcha que realizaron familiares de Karla Ramírez y Cristoper Aguilar de la glorieta del Caballito a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde exigieron a las autoridades federales que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleve el caso y no su homóloga local, ya que acusaron que no hasta el momento no "hay avances".

El licenciado en Derecho recordó que los jóvenes de 20 años acudieron el pasado 28 de agosto al bar por un evento musical que se llevaría a cabo, pero que "hubo una riña" que desató disparos de armas de fuego y que todos los asistentes salieran corriendo.

Ante esto señaló que los peritajes asentaron que a los jóvenes los arrastraron desde el interior del local a la vía pública, en donde unos sueltos los subieron a unas camisetas y que desde entonces se desconoce su paradero.

#Entérate A 63 días de la desaparición de Karla Ramírez y Cristoper Aguilar, amigos y familiares marcha rumbo a la @SEGOB_mx, donde exigirán a las autoridades la localización de los jóvenes, de quienes se desconoce su paradero desde de agosto *rb https://t.co/Pm4Qydgy5g pic.twitter.com/ve2l8lyuLO — La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2020

A pesar de no descartar la existencia de delincuencia organizada al interior del lugar, el litigante acusó a los dueños del bar como los responsables de lo sucedido aquel día.

“Fueron los dueños del bar (los responsables). Para mí fue una fiesta que se salió de control”, comentó, pero al preguntarle si en la carpeta de investigación está asentado que los hechos fueron derivados de una riña, dijo que no, que "en la investigación hay muchas versiones de los testigos".

Aseguró que, para él, la Fiscalía capitalina tiene suficientes indicios contra el dueño del bar y su hijo, quien fue el que organizó la fiesta clandestina.

“A quien le interesaba que esto no se supiera era a los dueños, porque esto les iba a poner en jaque su negocio y como tienen la facilidad, porque el dueño es el administrador de todos los panteones de la alcaldía Azcapotzalco”, dijo.

La protesta de los familiares se da a unos días de que este medio de comunicación publicara que la balacera ocurrida en una chelería de Azcapotzalco el 2 de octubre pasado, que dejó seis muertos y seis heridos, y las desapariciones de los jóvenes son por una pugna entre el CJNG y La Unión Tepito que surgió en el territorio, según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).