TRAS 29 MESES PRESO

Libre, ahora sí, ex alcalde de Naucalpan

Ello luego de haber pagado 5 millones 824 mil 896 pesos por concepto de resarcimiento de reparación del daño material en el municipio

NORMA GARCÍA 31/01/2018 11:52 a.m.

El ex alcalde de Naucalpan, David Sánchez (Especial/Archivo)

NAUCALPAN (La Silla Rota).- Luego de 29 meses de haber permanecido recluido en proceso penal por el delito de peculado, el ex Alcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, quedó libre la mañana de este miércoles.

Ello luego de haber pagado 5 millones 824 mil 896 pesos por concepto de resarcimiento de reparación del daño material cometido en agravio del Municipio de Naucalpan cuya investigación se libró en el juicio 214/2016.

El pasado 19 de enero, el ex Alcalde y diputado federal electo libró el tercer proceso que tenía en contra por el pago de la edificación de un andador en la colonia San Rafael Chamapa, mismo que nunca se llevó a cabo.

Aunque ese día el Juez de Control ordenó la inmediata liberación de Sánchez, este tenía que pagar la reparación del daño.

Previamente pagó así una fianza por 200 mil pesos en razón de la suspensión condicional que le fue concedida; y una multa por 6 mil 123 pesos con 39 centavos.

Sánchez Guevara hizo saber sobre una propuesta laboral para desempeñarse como Director Jurídico del Grupo Tecnológico Universitario ubicado en Naucalpan.

Así, esta mañana el ex edil, ex diputado federal y ex líder vecinal del fraccionamiento Pedregal de Echegaray, abandonó el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico.





