Libertad de expresión, vital para la pluralidad y democracia: Marina San Martín

La comisionada del Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Marina San Martín, considera que el derecho a saber, acompañado de la libertad de expresión e investigación, son vitales para la pluralidad y la democracia.

"Siempre defenderé el derecho para saber con libertad de expresión e investigación, porque si no pueden ejercerse y revelarse lo que se investigó, no hay democracia ni pluralidad", afirma.

SIN TRANSPARENCIA NO HAY CONFIANZA

La comisionada en entrevista con La Silla Rota expone que parte de la transparencia y acceso a la información es conocer el gasto de cada cosa, cuál es su costo, lo que permite a la sociedad saber que si se invierte en un espacio, no se hace en otro porque el recurso es limitado, y eso ayuda a tener confianza, vital en una crisis como la generada por la pandemia de la covid-19.

"Esto en esta crisis es fundamental a nivel social. Si transparentas das confianza y en una crisis necesitas más confianza por parte de las instituciones, si no, te sientes como solo. La incertidumbre no genera confianza, la opacidad genera desconfianza. La transparencia es la que da confianza y podemos hacer sinergia juntos, el empresariado, la sociedad civil, y poder decir ´no tengo eso, ayúdame´. Esa parte debe entenderse y la información es fundamental", expresa.

Por ejemplo, a la comisionada el tema de los montos de los contratos de vacunas contra la covid-19 le parece fundamental que se abra, y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el 22 de junio el tema de revelar su contenido, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia ordenó a la Secretaría de Salud federal abrir, espera que sí se abra porque de entrada se trata de contrataciones, una obligación de transparencia y es adicional a un tema de salud pública.

"La palabra clave que los entes públicos debemos entender y los órganos garantes cuidamos es confianza, hace mucha falta en un país como México y la confianza construye países sólidos y fortalece a las instituciones y la ciudadanía tiene tranquilidad", dice.

Entre los temas relacionados con la covid y que sugiere evaluar están el de la efectividad de las vacunas, de los costos, cuáles son sus consecuencias, así como si se debe o no usar el cubrebocas, su eficacia. Se trata de temas de salud pública.

"Sin saber van muchos derechos en juego: va tu vida, tu salud, tu seguridad", continúa.

NO SE PUEDE EVALUAR SIN INFORMACIÓN

También explica cuál es la importancia de la transparencia y acceso a la información para la ciudadanía, no sólo en situaciones como la pandemia, sino en desastres naturales, como los sismos, que tienden a repetirse.

"Es indispensable tener información preventiva, qué hacer antes, durante y después y esto último es fundamental, que sea el análisis de todo lo que pasó, si tienes datos de la pandemia. Es una situación que nadie esperaba y hemos aprendido cosas en el camino", afirma.

"Esa información se tiene que documentar, son muy importantes los archivos para que haya una historia de las cosas. Están más vivos que nunca, sobre todo en datos para cruzar. No podemos evaluar sin contar con información. Evaluar no es malo y es necesario para saber en dónde estamos parados, qué faltó y qué hay que mejorar".

EL PERIODISMO FORTALECE AL ESTADO

San Martín, quien tiene a su cargo la Coordinación de Capacitación del Instituto, la cual ofrece cursos, comparte con La Silla Rota cuál es la importancia de conocer las herramientas y accesos de información para los periodistas, más en una época en la que desde el poder se les ataca en su labor.

"Ustedes tienen una función clave, coincido como decía Koffi Annan que decía que ninguna sociedad democrática puede existir sin prensa libre, plural e independiente. Ustedes son de los traductores del poder buscar y encontrar la información que maneja el gobierno, que es de interés público, que muestra cómo se toman las decisiones y se gastan los recursos públicos y es como poderlo socializarlo de manera muy amplia a la ciudadanía. Sobre todo el cruce de información, porque lo que hacen ustedes es no sólo mostrar lo que hace el gobierno, o un contrato y pedir un documento y recibir un expediente de licitación, además hacen un análisis e investigación cruzando datos y eso tiene un gran valor".

Sobre la labor de los periodistas, defendió su actividad.

"En un contexto donde pareciera ser que la función que realizan debilita, no es así, fortalecen al Estado y en uno democrático no puede haber más que pluralidad. Por eso es muy importante para el InfoCDMX y la coordinación de Capacitación esta idea de taller para poder ver la función que queremos que usen mucho, la herramienta".

-¿Cuál es la importancia de un órgano garante de transparencia como es el InfoCDMX para el periodismo y para detectar temas y ventilarlos?

-A los que nos tocó estar atrás y más atrás del 2002, recordar que antes sólo tenías el artículo sexto constitucional no desarrollado. No había una ley que lo hiciera, que dijera que el derecho a la información será garantizado por el Estado y había una primera tesis que decía que era un derecho para partidos.

"Fue retomada por el maestro constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, quien hizo un amparo para saber si podía tener acceso al monto de la deuda externa. Le respondieron en una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se podía, ya que solo era un derecho de los partidos, no de una persona ni se trataba de una ley.

"Después hasta 2002 viene la primera ley de transparencia a nivel federal. Cuando tienes una ley donde puedes pedir lo que sea, que tienes un plazo y si no, te puedes quejar y tienes una autoridad que no es irte a los juzgados, irse a los abogados. Es una cosa muy fácil y mediante un correo fijarte, eso da mucha certeza y simplemente preguntas. Pasarán los días que tengan que pasar, 20 a nivel federal, 9 aquí pero no puede ser más de eso. Si se atrasaron te quejas. La otra es a la buena de Dios y no hay investigación".

ANTES NO HABÍA PORTALES DE TRANSPARENCIA

Antes de la ley de transparencia tampoco había portales de transparencia, ahora hasta la deuda externa está publicada, así como el sueldo del presidente, que antes era impensable saber, expone.

"Si recordáramos cómo era antes con los retos que faltan y las áreas de oportunidad, estamos mejor ahora que antes en el ejercicio periodístico porque los derechos no son una concesión de la autoridad a la ciudadanía. Se tienen porque son personas, no ciudadanos, para hacer una solicitud de transparencia no debes ser mayor de edad, los jóvenes desde antes de ejercer el voto pueden usarlo. Un extranjero puede hacer periodismo desde afuera, no necesitas probar que eres mexicano o que tienes mayoría de edad o dar tu nombre", destaca.

"Un poco de anonimato ayuda a la investigación, no eres juzgado por tu trabajo. Son ventajas que no se ven y que tengas una autoridad intermedia que cuide tus derechos te lo facilita, y dar el conocimiento a las personas fortalece a las sociedades cuando buscan ser democráticas y desarrolladas y no al revés", plantea.

PERIODISTAS Y EL INFOCDMX LUCHAN POR SABER

-¿Cuál es la importancia de aprovechar las capacitaciones y la sinergia con ustedes?

-Los dos luchamos para saber, los institutos de transparencia cuidamos los derechos para saber, la información pública y los datos personales, y ustedes luchan porque la gente sepa y se entere, dar una opinión reflexiva y cruzada de información, son los que nos hacen a las entidades públicas quitarnos nuestra ceguera de taller burocrático para entender cómo puede servir la información a la ciudadanía, dan opiniones diversas sobre nuestros funcionamientos, son nuestros vigilantes permanentes, es importante que nos exijan cuentas, estemos o no funcionando.

"La información es de la gente, no de los servidores públicos, es como si en tu casa ordenas una remodelación, tú eres el que va a pagar y te dicen va a quedar bien bonita y no te dicen el material que van a poner y luego te dicen ´págueme´. La palabra clave de punto de sinergia es la comunicación de parte de ustedes para pedirnos y de nosotros entenderlos", explica.

"Una ventaja que ustedes tienen al usar esta información es fortalecer su labor, la información que obtienen de fuentes oficiales para cruzar y hacer investigación otras fuentes que tienen le da vigor a sus reportajes. Eso hace que no sean tachados erróneamente de hacer fake news y tampoco les ayuda porque saben que hay unos que hacen periodismo de investigación y lo hacen con seriedad y otros ni siquiera son periodistas y suben cualquier información y la dan como cierta y eso desprestigia. Como en el servicio público, hay quienes hacemos bien el trabajo y otros probablemente no. En todas las profesiones hay de todo", reconoce.

-¿Qué herramientas podemos aprovechar para tener información de los entes gubernamentales?

-A quienes podemos preguntarles, según las leyes de transparencia tanto a nivel federal como entidades, son los 3 poderes, los órganos autónomos, como el info, ahora partidos y sindicatos de manera directa, fideicomisos y fondos públicos que antes tampoco estaban, entes como universidades públicas, todo el que tenga una función pública.

"Pero también a personas físicas o morales privadas que realicen o un acto que sea público que subroguen algún contrato, en los portales viene la lista y adicional que usen recursos públicos siempre que haya un recurso, puedes seguir la pista del dinero", concluye San Martín.





