Liberan a violador serial de la Miguel Hidalgo

No se le vinculó a las 21 agresiones que se le imputaban (Foto: Especial)

A pesar de haber intentado violar a una mujer de 45 años en el Bosque de Chapultepec, Francisco "N" fue dejado en libertad por un juez de Control, quien solamente le dictó como medida cautelar el recibir un tratamiento en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), lugar de donde el sujeto salió por su propio pie, al no haber ningún impedimento para que no lo hiciera.

Durante la audiencia el impartidor de justicia determinó vincular a proceso al hombre por el delito de violación en grado de tentativa, sin embargo el juzgador consideró que no había elementos para imponerle la prisión preventiva justificada.

Por esto Francisco "N" sólo permaneció un día en el Cevarepsi del Reclusorio Norte y después lo abandonó por su propio pie y hasta hoy no ha regresado a concluir su tratamiento, según informaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Durante el proceso en el que era definida su situación jurídica, las autoridades capitalinas llevaron a cabo pesquisas ara determinar si el individuo era el violador serial que buscan desde hace años, ya que su parecido al retrato hablado que tienen del responsable de 21 agresiones, era similar.

Además el modus operandi con el que intentó agredir a su víctima fue parecido al que usa el violador serial, ya que Francisco le dijo a la mujer que unos policías lo iban siguiendo y que ella lo iba "ayudar a escapar", misma frase que utiliza el presunto violador serial.

No obstante, tras varias diligencias realizadas por el Ministerio Público y luego de que otras víctimas se presentaran a intentar reconocer al hombre como su agresor, las autoridades no pudieron relacionar a Francisco con algún otro caso.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el 4 de septiembre alrededor de las 22:30 horas, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que circulaba sobre Milla De Ghandi fue abordada por una mujer quien estaba despeinada y que tenía la ropa sucia de tierra.

Alterada y llorando, María "N" les dijo a los agentes que al salir de la estación Chapultepec de la línea 1 del Metro fue interceptada sobre Paseo de la Reforma a la altura de Circuito Interior por un individuo que portaba una sudadera gris y quien le coloca un cuchillo en la espalda, momento en el que la amenaza y le dice que lo siga.

"No te muevas. Unos policías me vienen siguiendo. Tú me vas a ayudar a perderlos", le dijo el sujeto a la mujer, a quien introdujo al parque Tamayo, donde la recargó en un árbol y comenzó a tocar sus partes íntimas. Sin embargo antes de llegar al acto sexual, la víctima vio la unidad de la SSC circulando a unos metros, instante en el que corrió hacía los oficiales.

SU PROPIA MADRE LO CONFUNDIÓ CON EL "VIOLADOR SERIAL"

El hombre intentó huir del lugar, pero éste se vio rodeado y finalmente fue arrestado por elementos policíacos, quienes ya habían desplegado un operativo en la zona, debido a que la misma madre del imputado dio aviso a las autoridades de que el violador serial de la "Miguel Hidalgo" presuntamente era su hijo.

La mamá del sospechoso pidió ayuda a una unidad de la SSC, luego de que su hijo saliera de su casa y se dirigiera al Bosque de Chapultepec. La mujer refirió a los uniformados que su consanguíneo se parecía a la imagen del retrato hablado de un "violador serial" que había sido difundido en redes sociales en días pasados.

Tras ser detenido, su madre dijo que su hijo se llamaba Francisco San Juan Pérez y que tenía 33 años. Y que ambos vivían en un conjunto habitacional ubicado en la calle Spencer número 418 colonia Bosque de Chapultepec, donde se hacen cargo de la conserjería.

El hombre al que se le aseguró un cuchillo de 15 centímetros de largo fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la FGJ, junto a la parte afectada.

(Ameyaltzin Salazar)