Liberan a automovilista que atropelló y dejó en coma a menor de Azcapotzalco

Ariel es un adolescente de 16 años que estudia, trabaja y que se hace cargo de sus dos hermanos menores. El sábado pasado fue atropellado por un automovilista en calles de la alcaldía Azcapotzalco y desde entonces está hospitalizado en estado de coma.

El conductor responsable fue detenido pero horas más tarde fue liberado y hasta el momento no se ha hecho cargo de los gastos médicos del joven, según aseguró su hermana Jennifer en entrevista con La Silla Rota.

La joven de 27 años acusó que el chofer quedó en libertad debido a una mala actuación por parte de las autoridades ministeriales y médicas, ya que en ninguno de los lugares se cumplió con los protocolos y diligencias que se tuvieron que haber hecho tras el incidente que sufrió su consanguíneo, el cual está internado en el hospital del IMSS de Lomas Verdes.

Ariel y sus hermanos

"Mi mamá fue al día siguiente a levantar la denuncia al Ministerio Público de Azcapotzalco, pero ahí nos pedían un papel del Ministerio Público de acá del hospital y no nos lo quisieron dar porque no había médico legista. Y el licenciado nos dijo que como no estaba el papel ya no podía tener más tiempo detenido al conductor", dijo.

Pero esta no es la única irregularidad que señaló la joven, pues aseguró que tras ser atropellado su hermano fue trasladado en primera instancia a una de las unidades de la Cruz Roja Mexicana, donde afirmó que no recibió una buena atención médica y que incluso llenaron el informe médico con un dato falso.

"Nos ponen en el informe que mi hermano venía tomado y pues no es cierto, mi hermano venía bien. Cuando salió de nuestra casa iba bien (..) lo vio a mi tía, lo vi mi abuelita. También se encontró a un amigo saliendo de ahí de la unidad. Y cuando llegamos a la Cruz Roja después de que nos avisaron, ni siquiera le habían puesto oxígeno, que porque venía tomado supuestamente", indicó.

En la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por este caso CI-FAZ/AZ-2/UI-2 C/ D/00420/04-2021 también se menciona que el joven venía en estado etílico, pero no fue agregado un examen toxicológico que compruebe lo dicho.

En el expediente se lee que el incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el cruce de Aquiles Serdán esquina 16 de septiembre colonia Santo Domingo, alcaldía Azcapotzalco. Y que el responsable fue el conductor de un vehículo Jetta color gris, quien se identificó como Eduardo "N" de 33 años.

Sobre el accidente, Jennifer aseguró que hasta ahora las autoridades no han determinado si el conductor se pasó el alto o si su hermano cruzó durante el siga para los automovilistas, sin embargo argumentó que las autoridades le indicaron que judicializaran el caso en los próximos días.





(Sharira Abundez)