Liberan a 13 personas detenidas por toma de la CODHEM en Ecatepec

"Son expedientes que no han sido revisados desde 2016 y por eso estábamos exigiendo que se atendiera a las víctimas de abuso sexual y trata, y que se les escuche a las víctimas. Tomamos este espacio pacíficamente y ellos estaban de acuerdo y dijeron que no pasaba nada, pero a la una de la mañana, la policía ingresó a la fuerza y comenzó a forcejearnos, tomándonos a algunas del cabello y a otras de las sudaderas, para arrastrarnos y subirnos junto con nuestros hijos a las camionetas que no estaban balizadas ni tenían alguna identificación", relataron.