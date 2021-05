Lía Limón y Eduardo Santillán calientan el debate por Álvaro Obregón

En el debate entre candidatos a la alcaldía por Álvaro Obregón, Lía Limón y Eduardo Santillán, candidatos de las coaliciones Va por la Ciudad de México y Juntos Hacemos Historia, respectivamente, se enzarzaron en una serie de acusaciones mutuas a lo largo de todo el ejercicio organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Los punteros de las encuestas no se dieron tregua ni se guardaron nada. Santillán, candidato común de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, acusó a Limón de no vivir en la demarcación, de estar ligada al cártel inmobiliario, se metió con la familia de la ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y dijo que su papá es investigado por despojo en Guerrero. Además aseguró que su hermano está ligado a la Estafa Maestra, y criticó que cuente con el apoyo del expresidente Felipe Calderón, a quien, adelantó, denunciará por presunta intromisión en el proceso electoral.

#DebateChilango | "Vamos a declarar como vecino non-grato a Felipe Calderón, y le vamos a pedir que saque las manos del proceso electoral, ojalá algún día un vecino se lo encuentre, y lo encuentre sobrio", dijo Santillán. #ep https://t.co/jZcAcAWUXl pic.twitter.com/bOc0J8IuH6 — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

Limón, quien es candidata común de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, criticó el gobierno de Santillán al frente de la demarcación, entre 2009 y 2012, cuestionó sus programas de género, al recordarle sus presuntos vínculos con el dueño del bar La Corbata, e incluso lamentó que el diputado local con licencia no criticara la gestión de la morenista Layda Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón.

SONRISAS

Ambos acudieron al debate armados con notas impresas sobre los temas de los que se acusaban, y los dos también sonreían en los momentos de las acusaciones.

#DebateChilango | "Aquí el único acusado de corrupción es Eduardo Santillán, debería tener vergüenza porque hasta lo han acusado de trata de personas, salió hasta peor que Salgado Macedonio", dijo Lía Limón. #ep https://t.co/jZcAcAWUXl pic.twitter.com/5DAt1HZLxk — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

#DebateChilango | "Detrás de Lía está el cártel inmobiliario", dijo Eduardo Santillán tras preguntarle por propiedades que no declaró en su 3 de 3. #ep https://t.co/jZcAcAWUXl pic.twitter.com/FIAVpFPuGU — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

#DebateChilango | "Yo no tengo nada que ocultar", respondió Lía y agregó que se siente bendecida por sus propiedades lícitas y que la suma de estas no alcanza a todo lo que tiene Layda Sansores. #ep https://t.co/jZcAcAWUXl pic.twitter.com/2bZcCKFPVh — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2021

Uno de los momentos estelares fue cuando el morenista acusó a Limón de estar involucrada en la tragedia de la guardería ABC, lo que la panista le reviró rápidamente, al recordarle que ella estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social y no en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entidad a cargo de la guardería.

Santillán también tuvo su momento estelar cuando mostró una foto de su rival, en la que aparece acompañada de dos de los villanos favoritos de la cuarta transformación, el expresidente Enrique Peña Nieto y la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

"Estos son los aliados de Lía", dijo y ella prefirió dejar sin contestar la mención.

CUESTIONAN A AMBOS

El resto de los candidatos presentó sus propuestas y aunque coincidieron en que Sansores dejó un desastre en la alcaldía, no tomaron partido. La única que recordó que los partidos que representan a Limón y a Santillán ya han gobernado la alcaldía, fue la representante de Movimiento Ciudadano, Jorgina Gaxiola Lezama.

"¿Por qué Eduardo si fuiste delegado, por qué no invertiste en movilidad y PRI, PAN y PRD por qué no lo hicieron?", cuestionó la exdiputada federal del PVEM.

La candidata de MC consideró que con ella se puede hacer la diferencia y advirtió a los beligerantes Limón y Santillán que no va a declinar en favor de ninguno, porque los partidos que los postularon han fallado a la alcaldía.

LAS PROPUESTAS

Santillán enlistó algunas de sus propuestas, como la de dar 10 mil créditos a mujeres emprendedoras, o un programa de apoyo a adultos mayores para identificarlos, así como la regularización de la tenencia de la tierra.

Limón propuso incentivar el uso de energía solar y fotovoltaica y además iluminar en los primeros 100 días la alcaldía y evitar con la oscuridad, incentivar a la delincuencia.

Jorgina Gaxiola propuso que los 180 millones de pesos que costó la escalera eléctrica ordenada por la exalcaldesa Layda Sansores, y que "no sirve a nadie", mejor mandarlo a parques públicos para detectar talentos.

El candidato sin partido, el profesor Ángel García Pérez, ofreció un programa llamado Empleo Vecinal y poner orden en el uso de espacios públicos, con gratuidad para los jóvenes.

fmma