Ley de Amnistía en Edomex, a punto de entrar en vigor

TOLUCA.-El próximo 5 de marzo, en el Estado de México entra en vigor la Ley de Amnistía que permitirá la libertad a todo individuo que esté en prisión por haber cometido algún delito patrimonial en el que no haya utilizado la fuerza o violentado a la víctima, así como para quien haya incurrido en el delito de narcomenudeo, pero siempre y cuando el imputado o sentenciado este dispuesto a pagar la reparación del daño a su víctima y no sea reincidente.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, indicó que el 5 de marzo se vencen los 60 días de plazo, luego de la aprobación de dicha Ley en el Congreso mexiquense, por lo que en este lapso se preparó a jueces, ministerios públicos, defensores de oficio y por primera vez en la historia se invitó a capacitarse a grupos de feministas y organizaciones no gubernamentales defensoras de las mujeres.

"Nos organizamos en un esquema digitalizado para que se dé curso rápido a todas las solicitudes de amnistía, va dirigido a las personas que han cometido delitos menores, sobre todo de tipo patrimonial o narcomenudeo de poco impacto donde no hay lesionados ni violencia a las víctimas, siempre y cuando se pague la reparación del daño para que las víctimas no resientan ninguna afectación, cuando hay reincidencia no, es una causa que excluye la posibilidad de amnistía", puntualizó el presidente-magistrado.

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

Aún se está por determinar el número de personas encarceladas que podrían perfilarse para acogerse a la Ley de Amnistía, pues hay que tomar en cuenta que en las 22 cárceles del Estado de México existen más de 27 mil sujetos, entre procesados y sentenciados y en cualquier etapa de su proceso legal o incluso ya con una sentencia firme pueden solicitar se incluyan a la lista de la Ley de Amnistía.

EN EL CONGRESO ESTATAL

Se busca que las personas liberadas gracias a la Ley de Amnistía tengan los mismos beneficios fiscales que otorgan cada año los 125 ayuntamientos en el pago de predial y agua a grupos vulnerables.

Es decir, que podría haber para ellos descuentos iguales que para los pensionados, jubilados, huérfanos menores a los 18 años de edad, discapacitados, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes.

EN LA CODHEM

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, indicó que la Ley de Amnistía es un eslabón importante en el sistema de justicia y de gestión penitenciaria que pone en el centro de la atención la vulnerabilidad social en la que están algunos grupos de población frente al sistema de justicia como son las mujeres, las personas pobres, quienes pertenecen a pueblos originarios, adultos mayores e incluso defensoras de derechos humanos.

"La correcta aplicación de la Ley de Amnistía permitirá que las personas que sean liberadas, logren su reinserción social mediante un modelo de gestión penitenciaria sólida que procure mecanismos de apoyo al exterior, en el marco de la Carta Política Federal y los tratados internacionales en la materia", concluyo el ombudsman mexiquense.





(Sharira Abundez)