Leslye, Marta, Campira y Nancy, las estudiantes asesinadas de UACM por quienes piden justicia

Familiares y compañeros de Leslye, Marta, Campira y Nancy, ex alumnas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) protestaron frente al mural ubicado en las afueras del plantel del Centro Histórico y exigieron justicia por los feminicidios de las estudiantes.

La primera persona que habló durante la reunión fue la madre de Campira quien era estudiante del plantel centro y fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 por su novio, la madre explicó que aunque Jorge Humberto se encuentra desde hace más de un año en el reclusorio norte no ha recibido condena por falta de perfil genético.

Por otro lado, Jacqueline contó que la última vez que vieron a su hermana Nancy fue subiendo a un taxi después de estar en un bar de Vallejo, días después su cuerpo fue encontrado en el municipio de Tlanepantla, Estado de México.

Además explicó que el proceso penal no ha tenido ningún avance y que algunas autoridades del estado de México le han recomendado "Mejor no moverle porque no nos conviene".

Por último, Mayra Jorge, madre de Martha Karina, contó que su hija fue asesinada en mayo de 2013 por su novio quien, igual que ella, era estudiante de la UACM y explicó que Cristian Ortiz, el feminicida confeso, fue hallado, detenido y sentenciado a 35 años de prisión.

Las organizadoras del acto exigieron a la Procuraduría capitalina justicia en el caso del feminicidio de Leslye Hernández Moreno, cuyo cadáver fue hallado el pasado 11 de enero en un terreno de Xochimilco.

Con información de Proceso

