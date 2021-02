Leonora: la lucha de una mujer trans contra la violencia

Desde que tiene memoria, Leonora siempre anheló y se sintió como una niña y desde hace cinco años comenzó su transición la cual no ha sido nada fácil. Ser una mujer trans no modificó su personalidad sin embargo, ser reconocida como un ser humano y merecer una vida digna son batallas que le cuestan todos los días.

En entrevista con La Silla Rota y en el marco de la conmemoración del Orgullo LGBT+, Leonora Rojas cuenta sobre su transición y las dificultades de ser una mujer transexual en la Ciudad de México.

"Siempre anhelé ser una niña y fui castigada al obligarme al azul, los carritos y pantalones, siempre me sentí una niña y conforme pasó el tiempo siempre supe que algo estaba mal en mi cuerpo y durante 18 años viví en una prisión", cuenta.

Sin embargo, tres años atrás Leonora vio un programa de televisión llamado "Diálogos en Confianza" en el que descubrió que era transexual, se sintió identificada pero tardó en tomar la decisión por distintos factores.

"Estaba nerviosa y estaba por entrar a la UNAM y sabía que en la carrera de Derecho predomina la misoginia y la discriminación por lo que cuando entré tomé un semestre y al siguiente fue cuando no pude aguantar más, les dije cómo me sentía y anuncié que iba a iniciar mi transición durante una clase de Derechos Humanos. Mis compañeros lo tomaron bien, me apoyaron y dieron abrazos, mi profesora no, curiosamente", narra.

A partir de ese momento, la vida de Leonora cambió por completo.

"Pasé de ser un varón que tenía voz a una persona que tenía que dejarlos hablar y que me tenían que explicar. Dejé de importar. Si quería hacer deportes o ir al médico, mi hermano primero tenía estas actividades y era relegada, tenía que servirles y tenía que cumplir con actividades que antes no se me exigían, comencé a ser acosada, ya no era dueña de mi cuerpo, las personas se sentían con el derecho de insultarme y decirme que cuánto cobraba cuando yo iba a mi salón de clases. Fue de lo más duro".

La violencia machista y transfóbica, explica, la ha vivido a distintos niveles como es la violencia patrimonial, económica y física:

"En los últimos cinco años que llevo de transición he vivido actos de discriminación y de transfobia desde personas que no me llaman por mi nombre como han habido casos en los que me avientan objetos desde sus coches. También fui violada y me dispararon".

Leonora cuenta que en una ocasión, un profesor de la Facultad de Derecho la discriminaba y se burlaba de ella frente a sus compañeros, que nunca la defendieron en clase. En respuesta, la joven trans decidió denunciarlo pese a que no contaba con el apoyo de su facultad, la demanda procedió y el profesor ya no da clases en la UNAM. Sin embargo, meses después recibió un disparo en la calle por denunciar.

La violación fue un episodio que Leonora lamenta no solo por "lo obvio", explica pues también fue revictimizada.

"Cuando sucedió los policías me preguntaron si yo lo provoqué o si era mi cliente. Es sumamente importante que escuchen nuestras voces para que sepan quienes somos en vez de pensar que somos objetos de consumo".

SER TRANS Y ACTIVISTA: LOS RETOS

Además de la violencia, Leonora explica que siendo una persona que se define bajo distintas identidades políticas: abogada, estudiante y feminista las principales batallas consisten en luchar en una sociedad que niega el acceso a una casa, una familia y a todos los derechos que las demás personas tienen.

"Me involucré en la lucha de derechos humanos desde que comencé mi transición, también me di cuenta del grado de vulnerabilidad por usar una peluca, tacones. Mi estancia en la Facultad de Derecho tenía una agenda más grandes que mis intereses pues se trata de abrir espacios a las mujeres trans que quieran estudiar aquí y lleguen después de mi, por lo que mi activismo lo empecé de salón en salón, platicando en las clases y sensibilizando en mi facultad sobre quién soy y en qué consiste mi comunidad".

En la colectiva que Leonora colabora "Transelemental" se realizó la agenda de acciones políticas para las juventudes trans, cuenta, y observaron que no solo era suficiente la aceptación o la visibilidad en espacios como los medios de comunicación pues todavía carecen de servicios y de derechos humanos: "La mayoría no tenemos un nombre, familia, trabajos, escuelas o ropa. Gracias a los lazos de amistad y redes hemos encontrado más una familia y reconocimiento de derechos, se han abierto lugares donde vivir para que sepan que la comunidad trans no está sola".

CDMX, ¿SEGURA?

"La CDMX es un oasis para la población LGBT+ que ha tenido pequeños avances que nos han brindado un reconocimiento grandísimo, sin embargo son los derechos que el resto de las personas ya tienen. Gran parte de la población mexicana ha contribuido para identificarnos para que poco a poco nos vayan tolerando, no queremos ser vistas como bichos raros, explica.

Sin embargo, Leonora admite que no se siente segura en la capital pues teme por su vida por los episodios de violencia que ha pasado: "tengo objetos de autodefensa porque no quiero que me vuelvan a violar, ni recibir otro disparo ni ver a mi mamá llorando por mi".

En todo el país, durante los últimos seis años se cometieron al menos 473 asesinatos de acuerdo con organizaciones de defensa.





fmma