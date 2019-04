Lentas negociaciones entrampan salida a huelga en la UAM

SHARENII GUZMÁN 05/04/2019 09:03 p.m.

A las 23:00 horas del 1 de febrero de 2019 el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) estalló una huelga que ya lleva 65 días, luego que no llegaran un acuerdo con las autoridades de la institución para hacer efectivo un incremento salarial del 20 por ciento.

Cuando inició la huelga, los dirigentes del sindicato y la administración de la UAM tenían un mes en negociaciones, que incluyó la revisión salarial y contractual de este año. Sin embargo, no fructificó el acuerdo. La Rectoría universitaria ofrecía (y todavía) el 6.45 por ciento de aumento, es decir 3.35 por ciento al salario y tres por ciento al tabulador.

Este viernes, el Comité de Huelga decidió por mayoría asistir este sábado a la invitación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para negociar en sus oficinas con las autoridades universitarias.

"Se pidió las condiciones necesarias para que todo el personal que quiera asistir y de manera pública a las negociaciones de esta revisión salarial", informó Jorge Dorantes Silva, secretario general del SITUAM.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el dirigente sindical señaló que a 65 días de la huelga las negociaciones con las autoridades universitarias van muy lentas, casi sin avances. "El tema de salarios está estancado, no se avanza ni para atrás ni adelante. Y en el asunto de violaciones al contrato lo que estamos planteando es resolver algunos puntos específicos como es materia de trabajo, personal académico y acuerdos se pueden llegar en temas de demanda interna".

Indicó que esos temas son los más complicados y los de mayor controversia dentro del conflicto laboral. "Estamos en la disposición de irlos discutiendo para poder avanzar y resolver pronto la huelga".

Agregó que en estos dos meses del conflicto, esperaban que las autoridades universitarias realizaran un ajuste a su propuesta inicial, pero no ha habido cambios. "Por otro lado, nosotros seguiremos manteniendo la exigencia del 20 por ciento hasta que no tengamos una propuesta de la UAM diferente".

Este sábado podría ser clave para destrabar el problema. En el encuentro en la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje, el SITUAM "intentará ser flexible, atender el tema y buscar una salida lo más pronto posible. Esa es la voluntad con la que vamos a negociar y esperamos que la institución lo haga de la misma manera", dijo Dorantes Silva.

Pérdidas en UAM son de 20 millones

Hasta el momento, las actividades de las cinco unidades académicas sede: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco están detenidas. Las pérdidas ascienden los 20 millones de pesos, de acuerdo con José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la UAM.

"La huelga ha impedido que llevemos a cabo nuestra función social la cual se centra en la formación de nuevos profesionistas a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y especialización. Además, de que 58 mil 600 estudiantes no han podido tener acceso a la institución y por lo tanto no han recibido las experiencias docentes que tienen que ver con su formación".

En la parte de la investigación las afectaciones son severas. No se han podido desarrollar mil proyectos de investigación a cargo de profesores.

"Hay algunas disciplinas más sensibles que otras, en particular aquellas que son de naturaleza experimental y que representan pérdidas muy importantes. Se han tenido que interrumpir abruptamente los experimentos, los protocolos se tienen que reiniciar".

Otra de las afectaciones tiene que ver con la preservación y difusión de la cultura en donde "no hemos asistido a la Feria del Libro del Palacio de Minería, por ello, tuvimos pérdidas en el orden de un millón y medio en obras que no pudimos difundir y de libros que no se pudieron comercializar".

Reyes Heredia refirió que la huelga se ha extendido dos meses, primero, debido a la insensibilidad e indiferencia del sindicato ante estas problemáticas.

"Tal parece que no les quedan claras las afectaciones, sobre todo porque es un sindicato, aunque es mixto, está dominado por los trabajadores administrativos".

Además, señaló que el propio sindicato ha anunciado una agenda extralaboral, "que pudiera estar contaminada por intereses políticos que nada tienen que ver con la huelga".

Dijo que la oferta que hizo desde el inicio la Universidad: el 6.45 por ciento de incremento directo al salario, está por arriba de todas las instituciones de educación superior públicas.

"Hemos tenido la voluntad de transitar por un convenio general para resolver el tema del cumplimiento del contrato colectivo y creemos que habido tácticas del sindicato de introducir temas que no estaban en los emplazamientos o alargar las discusiones", apuntó.

