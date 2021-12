Legisladora del PAN denuncia violencia sexual de diputado morenista: no he sido la única

"Su comunicado me volvió a violentar queriendo insinuar que quiero atención mediática, justamente lo platiqué con mi coordinador y él me motivaba a levantar la voz, en el umbral del presupuesto como vicepresidenta de la comisión de Presupuesto, no quería llevar esa declaración que iba a ensombrecer el trabajo legislativo. Pero en el momento que sucedió fueron demasiadas violencias contra nuestro grupo, contra mí y ya no les iba a regalar mi silencio", añadió.