Le vende laptop a sujeto y la amenaza en Azcapotzalco; el hombre fue detenido

Un sujeto fue detenido luego de haber amenazado a dos mujeres, tras la venta de una computadora, en la calle Camino a Nextengo, colonia Plenitud, alcaldía Azcapotzalco.

Las mujeres denunciaron a un sujeto que circulaba a bordo de una camioneta color azul por medio de un botón de auxilio.

Una de las mujeres dijo que los sujetos la amenazaron luego de venderles una computadora. "Estaba vendiendo una computadora y, según, me mandaron un Uber y me la querían robar. Y me están amenazando que le van a hacer algo a mi familia", contó.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron al reporte de supuestas amenazas y robo. Por lo que, en coordinación con monitoristas del C2 Poniente, pudieron localizar a un conductor de una camioneta azul que cumplía con las señaladas en la denuncia.

Los efectivos en campo dieron alcance al conductor en Barrio Santa Apolonia, lo detuvieron y le realizaron una revisión preventiva, donde le fue hallada una computadora portátil.

Tras ser reconocido por las denunciantes, el sujeto fue trasladado junto con el vehículo y el dispositivo asegurados al Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 hubo 10 mil 619 reportes de robo a transeúnte en vía pública, de los cuales mil 623 fueron sin violencia.

En los primeros dos meses del 2021, se han registrado mil 849 casos de este tipo de robo, de los cuales 260 han sido sin violencia.

