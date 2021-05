"Le tengo pánico a que mueran mis hermanos"

"Me preocupa que ellos lleguen a morir, porque tiene poco que falleció un hermano, en seguida mi esposo, no fue covid, tenían insuficiencia renal crónica, pero pues sí, le tengo yo mucho pánico a la muerte", enfatizó Columba Francisca Alvarado Nieva, quien tiene a dos hermanos hospitalizados en estado grave por el accidente de la Línea dorada del Metro.

Columba llegó desde la madrugada del martes a la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en Magdalena de las Salinas a donde fue trasladado su hermano Benito Alvarado Nieva, mientras que su hermano José Alvarado Nieva fue llevado al Hospital del ISSSTE en Tláhuac.

"Hasta ahorita sé que los operaron, salieron bien, pero pues si están muy mal, mi hermano que se llama José tal parece que le quitaron 30 centímetros de intestino, parte del hígado, lo reportan grave. Al de aquí (Benito) también lo reportan grave, lo operaron, está intubado y está en terapia intensiva, es diabético", manifestó con preocupación.

Relató que sus dos hermanos se dedicaban al comercio y volvían del trabajo, como cada noche. Inicialmente ella no se preocupó, pero un familiar le llamó para decirle que tenía que ir a Magdalena de las Salinas porque uno de sus hermanos estaba internado ahí, después lograron localizar al segundo.

"Me enteré, pero entré en un shock, porque ya no sabía, primero me avisaron de mi hermano que está aquí, a los pocos minutos me hablan que también estaba mi otro hermano allá, pero ya no sabía qué hacer, dejé a mi niño de siete años en casa", indicó.

"Le pido al presidente que nos apoye"

Columba narró que sus hermanos tienen 51 y 52 años, José tiene un hijo y Benito se volvió el sustento de su familia luego de que quedó viuda hace poco tiempo. Aunque estuvo toda la noche fuera del hospital, no pudo entrar a verlo.

En el caso de su hermano hospitalizado en el ISSSTE, les dijeron que como es hospital covid no pueden estar ahí los familiares, pero aún así fue para que le dieran información acerca de su estado de salud.

Columba manifestó su agradecimiento con los doctores que los están atendiendo, aunque pidió que el gobierno de la Ciudad de México y el federal no se olviden de ellos, porque necesitan apoyo para enfrentar esta tragedia.

"Le pido de la manera más atenta al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) que haga caso de esto y que nos apoye, porque son muchas personas que están heridas y hay muchos muertos también y de bajos recursos, porque la mayoría de ellos regresaban de su trabajo", expresó Columba.