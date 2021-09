Le ofrecieron una despensa y en vez de eso le arrebataron a su bebé

"Ese día, en la casa a la que me llevó Jaqueline, me puso un líquido en la cara y comencé a sentir cómo se me iban las fuerzas, vi cómo se me cayó el bebé de los brazos, sentía que me arrastraban a otro lugar y ya no me acuerdo de nada más. Ya no supe de mi bebé. Cuando me llevaron al hospital, mi esposo levantó la denuncia y yo tuve que ir a ratificar cuando salí".