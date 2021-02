Las tortuosas e interminables obras del Jardín del Arte

Sin bombo y platillo, el Monumento a la Madre fue inaugurado el 21 de noviembre sin que estuviera listo el resto del proyecto urbano “Paseo Monumento a la Madre”, cuya gestión inició desde octubre de 2016.

Durante la presentación en la que estuvieron presentes el jefe de Gobierno José Ramón Amieva, el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, se congratularon por la restauración del Monumento a la Madre, que había resultado afectada tras el terremoto del 19 de septiembre pasado.

Pero este proyecto de restauración no había iniciado con este motivo.

El jardín del arte con el tiempo

En octubre de 2016, Miguel Ángel Mancera, todavía en funciones como jefe de Gobierno presentó la propuesta de remodelar el Jardín del Arte y la plaza del Monumento a la Madre para iniciar el “Paseo Monumento a la Madre”, el cual fue convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Delegación Cuauhtémoc en conjunto.

En diciembre de 2016 fue anunciado como ganador al grupo de arquitectos Rzero+PAAR, representado por el arquitecto Alejandro Zárate y el proyecto tendría como máximo un costo de 150 millones de pesos.

La obra estaba presupuestada a realizarse en dos fases: en la explanada de la plaza del Monumento a la Madre y la segunda en el Jardín del Arte.

Sin embargo, desde el inicio del proyecto, los artistas plásticos que forman parte del Jardín del Arte A.C. se vieron afectados por estos trabajos de reparación, debido a que el espacio para exponer sus obras fue disminuyendo hasta el grado de tener que exponer en la calle.

“Pareciera que ha pasado más tiempo sin poder exponer como se debe, ha sido muy cansado para todos los pintores que estamos en el Jardín del Arte pues estábamos acostumbrados a un espacio y distintos horarios”, comenta Leticia, pintora y expositora desde hace 30 años.

LA SILLA ROTA consultó a trabajadores que continuaron en la obra del Jardín del Arte un día después de la presentación de la obra, y desconocen la fecha exacta pero prevén que sea inaugurada la semana próxima, días antes de que entre en funciones el nuevo Gobierno capitalino.

Exponer en la calle

De acuerdo con el sitio web del Jardín del Arte A.C. hay 500 expositores repartidos en tres jardines, de los cuales se estima la presencia de 400 pintores.

Al inicio de la restauración en el Jardín del Arte, los pintores exhibían en las calles de James Sullivan, Manuel Villalongín y José Rosas Moreno y poco a poco los 400 pintores dejaron de exhibir porque todos se encuentran aglomerados en la calle de Serapio Rendón.

“Nos sentimos incómodos exponiendo en la banqueta, la gente no puede pasar y hay muchos clientes que ya no han regresado porque creen que ya no estamos; pero no podemos dejar de exponer nuestras pinturas, no queremos que retrasen más la entrega del Jardín del Arte y necesitamos vender nuestras pinturas, muchos solamente vivimos de esto”, explica otro artista plástico que prefirió no se mencione su nombre.

