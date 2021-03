Las secuelas que ha dejado la pandemia

Ha pasado un año de pandemia, y personas que ya se contagiaron del coronavirus cuentan diversos síntomas que padecen luego de ya ser negativos en la prueba.

Uno de ellos me dijo que a ratos se sentía "como viejito" y que de pronto se sentía tan cansado, que pese a tener 46 años, se quedaba dormido en el sillón, de manera involuntaria pero también irremediablemente.

Otra persona que trabaja en el área de comunicación social de un partido político me contó que a raíz de que tuvo la covid-19, sufre de distracciones que antes no tenía. De pronto se olvidaba de cosas o se le iba la concentración en medio de alguna plática.

"Eso antes no me pasaba", me dijo.

Una amiga me contó de un doctor que se contagió y que después tenía pensamientos frecuentes de miedo a la muerte.

La covid-19 no sólo hace pasar momentos muy duros, de fiebre o dolor de cabeza y falta de hambre, sino que las molestias continúan, algunas personas deben tomar terapias para revertir el daño pulmonar. Otra persona que ya tuvo covid me contó que ya fue vacunado y la primera noche sintió una especie de "mini covid" porque volvió a sentir fiebre, dolor de cabeza y hasta la angustia. Pero al otro día se sintió bien. De todos modos, la covid-19 le hizo ver que su obesidad debía ser combatida, y si algún día su cuerpo ya no da para moverse, entonces dirá adiós a la vida, me confió.

He escuchado de otras personas que luego de haber tenido covid-19 se sienten fatigadas, que tienen taquicardia que tienen ataques de ansiedad. No todos los que se contagiaron tienen síntomas, pero sí es un porcentaje que expertos en salud consideran tendrá efectos a largo plazo.

La pandemia nos ha replanteado nuestro modo de vida. A quienes no nos ha dado, no quiere decir que no tengamos secuelas, que deben enmarcarse en lo mental.

Estamos al tanto de quienes viajan con nosotros en el pesero o metro. Si alguien tose, preferimos bajarnos.

En mi caso, aún no he vuelto a ningún restaurante o puesto callejero a comer. Adiós a los tacos, a la barbacoa, a los sopes, a los tamales, a los cocteles o a la comida corrida en la calle.

No soy el único. Mucha gente está igual.

Otras personas sufren cansancio mental, aunque viajen. Una amiga me contó que salió a la playa y el miedo la acompañó. Me dijo que además se siente cansada de esta situación que se alarga, que ya suma 200 mil muertes y que además parece que tendrá una tercera ola.

Habrá que ver qué secuelas nos deja esta pandemia, que además de la salud, tendrá en materia económica y social y aunque no nos contagiemos, nos impacta de diversos modos.

fmma