Las rutas hacia Taxqueña, "montañas rusas" de la inseguridad

"Hay que dejar un poco de dinero en la cartera y resto guardarlo en el calcetín, o donde se pueda", señala con inquietud Lucía, estudiante del Bachilleres 4. Su narración no es distinta a la que pueden tener miles de estudiantes que a diario enfrentan el miedo de andar en transporte público en la Ciudad de México.

Como ella, muchos de sus compañeros han sido blanco de asaltantes de transporte público de las rutas 84 y 12, que salen del Metro Taxqueña y pasan por el Bachilleres, ubicado en la Unidad Infonavit Culhuacán, Coyoacán.

El miércoles pasado fueron detenidos por agentes de Investigación cinco sospechosos, los cuales traían 10 teléfonos celulares de estudiantes y hasta una credencial escolar. A las rutas 84 y 12 las apodan "la montaña rusa" porque tarde o temprano tienes que alzar las manos, en este caso, frente a una pistola que te apunta, explica Lucía, estudiante del cuarto semestre.

Apenas la semana pasada, detectives de la Procuraduría desmantelaron una célula de ladrones cuyo objetivo eran algunos de los casi 3 mil estudiantes que diariamente acuden al plantel y que hasta el momento fueron reconocidos por cuatro víctimas.

Pero podrían ser vinculados a por lo menos una decena de ataques, donde siempre participaban al menos tres ladrones con pistola en mano y que posteriormente huían con dos cómplices a bordo de un automóvil compacto.

El 28 de agosto pasado fue su último asalto, consta en la carpeta FCY/COY-1/UI-1C/D/001675/08-2019, cuando se hicieron pasar por usuarios de una unidad de la Ruta 12 que iba llena de pasajeros y circulaba por Avenida Santa Ana, colonia San Francisco Culhuacán, Coyoacán.

"Cuando me subí también lo hicieron dos sujetos pero la verdad se veían muy malandros, el chofer se esperó a que se llenara el micro y a las tres calles uno de los sujetos gritó: ´cámara, ya se la saben´ y empezó a jalar mochilas, en eso dos que iban también en el micro se pararon y lo único que pensamos mi novio y mis amigos es que no nos íbamos a pelear por lo material"

"Una chica se puso mal, la empezaron a jalonear porque no quería dar un IPhone y en esto uno de los sujetos peleó con ella y su madre, no pudieron quitarle nada y se bajaron, todo fue en el transcurso de dos calles; yo me sentí mal, me espanté y cuando al otro día me dijeron que agarraron a los ladrones me sentí aliviada", relató Susana.

La muchacha acude al turno vespertino del Bachilleres, y esa noche salió de ahí a las 21:00 horas para enfilar a su casa, tras el atraco, tuvo que ser calmada por su novio y amigos, pues estaba casi en shock.

Un muchacho como ella se había jugado la vida al tratar de defender a otra pasajera y una maestra del Bachilleres libró las agresiones porque parecía embarazada, aunque no lo está.

Fueron apenas dos minutos, pero se sintieron eternos; las puertas del microbús iban cerradas y cuando los asaltantes pugnaron contra la joven que se negaba a entregar su IPhone la tensión escaló tanto que Lucía y sus compañeros creían que en cualquier minuto se iba a oír un ¡Pum! y alguien iba a salir herido.

Unos 40 minutos después del asalto que sufrió ella y otros 25 pasajeros, los delincuentes fueron ubicados por elementos de la Procuraduría capitalina: iban a bordo del Audi A3 blanco, sobre Avenida Cana Nacional y Calzada del Hueso, colonia Granjas Coapa, Coyoacán.

Cuando eran seguidos por una patrulla de PDI, el conductor del Audi aceleró y uno de los ocupantes intentó esconder una bolsa de plástico debajo del asiento, pero calles adelante fueron detenidos, según un reporte policial.

Dos de los cinco presuntos ladrones bajo arresto eran vecinos de la colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa y el resto eran de Santiago Acahuantepec, Iztapalapa, las Arboledas, Tláhuac y de la Unidad Habitacional Canal Nacional, en la misma alcaldía donde fueron sorprendidos por los detectives.

Uno de ellos, Héctor Daniel H., de 25 años de edad, tenía dos tatuajes en la espalda y no contaba con antecedentes penales; otro, Francisco Daniel V., de 18, fue reconocido por el tatuaje de una mujer que tiene en el antebrazo, tampoco tenía ningún ingreso a prisión.

El tercero, David Israel C., de igual forma de 18 años de edad, era quien presuntamente portaba el arma de fuego, una réplica de pistola negra; ellos fueron señalados por varias víctimas e internados en el Reclusorio Sur, tiempo en que se descubrió que tenían una orden de aprehensión por otro asalto a microbús.

Con base en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Ciudad de México, las alcaldías con más asaltos a transporte público son Iztapalapa, con 557 y Gustavo A. Madero con 305 durante 2018; Coyoacán registró 48 pero 37 de ellas en colonias donde pasan las rutas 84 y 12.

"Son comunes los asaltos, de hecho a mi novio es la segunda vez que lo asaltan en esa misma ruta; supe que levantaron al otro día un reporta en la Dirección (del Bachilleres) pero que el director solamente contestó que nos anduviéramos con cuidado y ya", lamentó Susana, estudiante del Bachilleres 4.

fmma