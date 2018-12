Las obras que Mancera dejó tiradas en Álvaro Obregón

ESTÉFANA MURILLO 05/12/2018 08:19 p.m.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), el gobierno recién concluido de Miguel Ángel Mancera destinó 168 millones 71 mil pesos para obras de mitigación en la alcaldía Álvaro Obregón, que quedaron inconclusas o en algunos casos fueron terminadas sin cumplir con estándares mínimos de calidad.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de LA SILLA ROTA, el gobierno del hoy senador de la república dejó tiradas 14 obras, entre ellas centros de salud, redes de drenaje y agua potable, trabajos en centros sociales y reacondicionamiento de áreas verdes y recreativas, a pesar de que se suscribieron diversos contratos para su ejecución.

Centros de Salud

Uno de los proyectos que quedaron pendientes es el Centro de Salud Tlapechico que no fue construido debido a que solo se contempló el proyecto y trabajos adicionales no especificados de los cuales no hay evidencia fotográfica.

Para esta obra se presupuestaron 4 millones 377 mil pesos. El 23 de agosto de 2017 se suscribió un primer contrato por 2 millones 985 mil pesos con la empresa "Maconser del Centro" para la construcción y equipamiento del centro de salud enla colonia Tlapechico.

Posteriormente, en junio de 2018 se volvió a contratar a este empresa para trabajos adicionales, no especificados, para una segunda etapa por 1 millón 392 mil 724 pesos. Los resultados no son visibles de acuerdo con el gobierno de la nueva alcaldesa.

Del mismo modo, se detectó que otro proyecto sin concluir fue el de la Clínica de Odontogeriatría. Para este, se firmó un contrato por 72 millones 976 mil pesos que venció el 6 de junio de 2018, sin embargo los plazos se ampliaron hasta el 10 de julio de 2018. La clínica al día de hoy sigue pendiente.

Red de drenaje y agua potable

Entre el listado de obras pendientes, se enlistan también dos proyectos para acondicionar las redes de drenaje y agua potable.

En el caso de la red de drenaje en Carlos A. Madrazo se signó un acuerdo contractual de acuerdo con el cual estas obras debían estar listas el 10 de marzo de 2018, plazo que no se cumplió.

Para este proyecto se comprometieron 12 millones 542 mil pesos. Según testimonios de vecinos, se llevaron a cabo algunos trabajos el año pasado, pero no se resolvieron los problemas denunciados.

En la misma situación se encuentra el proyecto de red de agua potable de la citada colonia. Para esta obra, que también contemplaba andadores, escalinatas y banquetas se presupuestaron 8 millones 475 mil pesos.

Se solicitaron los servicios de la empresa "Desarrolladora de proyectos y Obra Civil" para estos trabajos que debían concluir el 18 de marzo de 2018. La empresa fue denunciada por la alcaldía Álvaro Obregón.

Centros recreatios y áreas verdes

En el historial dependientes que heredó el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sólo en la demarcación que hoy gobierna Layda Sansores, se incluye el centro social Carlos A. Madrazo.

Para su puesta en marcha existe un convenio de acuerdo con el cual debía estar concluido el 16 de mayo de 2018, pero se promovió una ampliación de plazo para fijar como nueva fecha el 22 de junio de 2018. No obstante, la obra para la cual se destinaron 11 millones 44 mil pesos están a medias.

La SOBSE además gestionó contratos para áreas verdes en la Unidad Habitacional Santa Fe. Se planeó la construcción de Bio-parque. La obra debió concluir el 15 de octubre de 2017. Sin embargo sólo se encontraron juegos infantiles que fueron reportados con un costo de dos millones 150mil pesos.

Otro caso es el de la instalación de juegos infantiles en polígono Vasco de Quiroga que según contrato se debía concluir el 21 de agosto de 2018, lo cual no ocurrió. Este en particular generó un gasto de 9 millones 983 mil pesos.

En este apartado se suma el proyecto de rehabilitación del gimnasio G3 cuyos trabajos debían concluir el 30 de mayo de 2018. El recurso destinado para este caso fue de 21 millones de pesos. Cuándo se supervisaron las obras se detectó un evidente deterioro del gimnasio por lo que se concluyó que si hubo trabajos realizados pero de pésima calidad.

Otros proyectos

Otras irregularidades detectadas no tienen que ver con incumplimientos de plazos o malas ejecuciones de obra.

Se reportaron, por ejemplo, que se instalaron banquetas y guarniciones en varias colonias fuera del rango de mitigación como Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito, Jalalpa Ampliación, 2da. Ampliación Jalalpa.

El gran total de Obras para banquetas es de 16 millones 658 mil pesos divididas en 5 empresas. No existe evidencia en todas las colonias solo en algunas hay evidencia de dichos trabajos, además de que estas colonias están fuera del rango de mitigación.

Se añade además el proyecto de instalación de luminarias, en el polígono Vasco de Quiroga del que no se cuenta con toda la evidencia ni con la información relativa al presupuesto ejercido.

Otro caso es el de tareas de mantenimiento y protección de taludes en la Colonia Carlos A Madrazo. Estás obras fueron dadas a la empresa "Desarrolladora de proyectos y Obra Civil", empresa denunciada por la alcaldía, por 8 millones 866 mil pesos. Sobre este se observó un pequeño trabajo de rehabilitación de talud que no corresponde con el costo de la obra.

Además se tiene que en relación a tareas de bacheo en avenida Vasco de Quiroga hubo trabajos mal hechos. Aunque no se reportó el monto erogado, si se encontró que presentan un desgaste muy evidente.

Además se tiene que hay respecto a trabajos en escuelas públicas y mercados no se ha transparentado el monto de lo erogado. Además de que se entregaron informes que no corresponden con las direcciones. Por ejemplo, se reportaron trabajos en la primaria José María Tapia Freyding, de la colonia Santa Lucia, pero la ubicación que aparece en el reporte y dirección no coincide con el nombre.

En el mercado Santa Fe Se observó cambio de imagen en su exterior de herrería. En el interior herrería en cada local. No se sabe el costo de esta obra.





