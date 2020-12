Las motos, el transporte que se popularizó en la pandemia

La circulación de motocicletas en la Ciudad de México ha aumentado desde hace varios años y con la pandemia se ha disparado aún más, debido a que se volvió un medio de trabajo para personas que se han convertido en repartidores o el vehículo para trasladarse y así evitar el transporte público, donde es más probable que viaje el coronavirus.

Ello ha traído aparejado el incremento de accidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas, que hasta el tercer trimestre de este año era de 55 por ciento del total de los que ocurren en la ciudad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad.

"Al mes de septiembre lamentablemente los conductores de motocicletas eran las víctimas fatales número 1, son los usuarios de vehículos particulares que mueren más, y entre 40 y 50 por ciento son por derrapamientos", dijo a La Silla Rota la directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad Vial (Semovi), Valentina Delgado.

Hasta el 20 de octubre, el número de víctimas fatales que usaban moto era de 87 en este año, de acuerdo con información de la Semovi.

La funcionaria informó que entre 2012 y 2019 aumentó en 800 por ciento el número de motocicletas registradas en la ciudad de México, que actualmente alcanzan alrededor de las 500 mil. Pero no se sabe cuántas más circulan, ya que a esa cifra hay que agregar las que son del estado de México y otras entidades pero que aquí transitan.

"Tenemos un aumento del uso de la motocicleta y bicicleta pero con la pandemia se intensificó en poco tiempo", añadió la funcionaria.

Pese a que aún no está lista la cifra de motocicletas registradas en este 2020, previó que habrá un aumento sustancioso respecto al año pasado. En el 2019 se compraron alrededor de 70 mil. Antes, en otros años, era un aumento menor, 50 mil, 40 mil y 30 mil en 2014.

Para conocer el número exacto, la Semovi prepara la expedición de la licencia única para motociclistas, y para obtenerla habrá un examen teórico y práctico, advirtió Delgado.

También se darán cursos para evitar el incremento de accidentes, añadió.

FÁCILES DE CONSEGUIR

Sin embargo, un factor que ha incrementado el número de accidentes es que las motocicletas se pueden conseguir muy fácil y la mayor distribuidora, Italika, no incluye en todos sus modelos frenos ABS, que dan mayor estabilidad y evitan derrapes, criticó por su parte el gerente de Movilidad de El Poder del Consumidor, Víctor Alvarado.

"Vas a una tienda departamental y se venden pues solo presentas una identificación, mención de ingreso de mil 500 a 2 mil pesos, se te da crédito y una motocicleta en pagos de 6 a 24 meses. Que estemos viendo el aumento de accidentes de motos no solo es por el aumento de la velocidad que alcanzan o porque no usan aditamentos, tiene que ver con que el sector privado no atiende el tema.

"Italika no es una empresa socialmente responsable y no capacita, solo te transfiere a ti la responsabilidad, que la moto cuente con dispositivos de seguridad, y aun si no tienes pericia, la obtienes el mismo día".

Italika es una empresa perteneciente a Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Por su precio, el activista dijo que Italika es la marca que más se vende en el mercado.

HERRAMIENTA DE TRABAJO

Otro tema que se debe considerar es el de la moto como herramienta de trabajo en esta época; personas que se vieron frenadas o despedidas de sus empleos, encontraron en las motos el sustento para sus familias. Entraron al servicio de reparto de productos. Pero se hace sin estándares de seguridad. El mayor número de infracciones es por no traer casco y eso a una alta velocidad puede resultar mortal.

"Se trata de que el gobierno vea que las motos tengan mayor seguridad y generar políticas para que se sepan usar y reducir así los accidentes de tránsito, entender que el aumento de accidentes se debe a muchos aspectos, no solo a la gestión de velocidad".

LAS MEDIDAS QUE VIENEN

Delgado adelantó a La Silla Rota que la Semovi ya trabaja en una licencia exclusiva para motoicletas, la cual tiene un componente vial y de visibilizar a los conductores.

"No tenemos una cifra de cuántos conductores de motocicletas tenemos en la ciudad. Como sabes tenemos una licencia tipo A en la ciudad que permite manejar vehículos privados, auto y también motos. No sabemos cuántas licencias tipo A se usan para manejarlas", dijo.

La licencia para motociclistas deberá estar lista a partir de 2021 y para obtenerla será necesario hacer una prueba teórica y otra práctica.

"En la teórica vamos a ver temas de normatividad, del reglamento de tránsito, sobre derechos y obligaciones de los motociclistas, temas de quienes son los usuarios de vía y más vulnerables; otra parte será de revisión mecánica de la motocicleta y cuáles son los puntos importantes a supervisar, antes de salir a la calle; una más será sobre equipo de seguridad. Hoy en el reglamento el casco ya es obligatorio. Tocaremos ese tema y también el de las chamarras y los guantes que pueden hacer la diferencia en un accidente. Al final habrá una prueba básica", señaló.

En el examen práctico habrá una evaluación de equilibrio, hacer la figura de un ocho, un rectángulo para ver si quien la hace sabe marcar las vueltas, otra en zigzag para ver qué hacen los conductores cuando hay un obstáculo, una prueba de frenado de emergencia y estacionarse de acuerdo con el reglamento.

"Es muy sencilla la prueba que se puede hacer desde una motoneta hasta las de cilindraje más grande. El objetivo es que sea una base mínima la que muestren motociclistas que tienen el mínimo de conocimiento y pericia para manejar".

Sobre las empresas que venden las motos, se trabajará con ellas y en el caso de Italika, la empresa comercializadora brinda un curso de capacitación, aunque que no es obligatorio.

"Por parte de la Semovi vamos a tener un examen en línea donde será lo mismo que se va a ver en el examen teórico-práctico; vamos a tener toda la información para que sepan de qué va a tratar, para saber cómo escoger el casco, especificaciones, y esta parte de que la mayoría de accidentes de conductores de motos son por derrapamientos y que la mayoría pudo haberse evitado".

UN PUNTO PARA LA SEMOVI

Alvarado, del Poder del Consumidor, consideró que la licencia única para motociclistas es un punto para la actual administración.

"La licencia lo veo como algo prometedor y necesario, ahí sí una palomita para la administración; el gran problema para lograr una planificación y lograr una política pública debe ser partir de información, de datos, pero si no tienes eso no puedes tomar acciones necesarias.

"Entonces hoy por hoy es un sector que no tenía licencias y que representa el mayor número de personas que se están muriendo en la vialidad; por el hecho que no tuvieran un registro o no tuvieras información de ellas, es significativo entonces que la administración apueste por las licencias", señaló.

DARÁN CAPACITACIÓN A REPARTIDORES

Algunas de las medidas que la Semovi ha comenzado a tomar para evitar las muertes que consideran un tema muy preocupante, es que han abierto canales con grupos de motociclistas para ver cómo viven y ven las vialidades, dijo Delgado.

Gracias a ello han visto la calidad de la infraestructura.

"Hay materiales peligrosos para motociclistas, sacamos el programa de coladeras peligrosas donde tenemos una liga en la que nos reportan coladeras abiertas que pueden ser mortales para los motociclista o ciclistas. Trabajamos con la Secretaría de Obras para atacar baches, iluminación, la calidad del asfalto, sobre todo en ciertas vías donde tenemos estos accidentes".

Además, se trabajará en capacitación para repartidores, afirmó.

"Un segmento vulnerable son los repartidores por aplicación, independientes, que están en una empresa que no los respalda con motos en buen estado, equipo de seguridad o seguros médicos. Tenemos mucha comunicación con ellos y vamos a arrancar programas de capacitación.

"Queremos darles herramientas para que salgan lo mejor preparados a hacer su trabajo, desde una motoescuela donde impartiremos ese tipo de capacitación de manejo seguro y otros sin costo para los ciudadanos", concluyó.

fmma